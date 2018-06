Come abbronzarsi dal balcone di casa?

0 visite

Quando le giornate iniziano a farsi più calde, a tutti viene l’irrefrenabile voglia di iniziare ad indossare abiti estivi. I vestiti estivi, per quanto belli, leggeri e colorati, hanno l’inconveniente di lasciare scoperte molte parti del corpo che, all’inizio dell’estate, sono ancora un po’ pallide.

Quindi si sente il bisogno impellente di avere una pelle, se non proprio abbronzata, quanto meno dorata. Ma come fare se impegni lavorativi o di studio non ci permettono di andare in vacanza, al mare o al parco?

Ci si può abbronzare a casa: basta avere anche un piccolo balcone ed ecco che possiamo assicurarci un’abbronzatura uniforme e a prova di abitino.





Vediamo come fare a raggiungere questo risultato.

Usa integratori per l’abbronzatura

Prima di esporsi al sole è necessario preparare la pelle: con l’utilizzo di integratori alimentari a base di betacarotene che favoriscono l’abbronzatura.

Questi integratori per l’abbronzatura hanno lo scopo di:

fornire alla pelle molecole che hanno lo scopo di proteggersi dagli effetti dei raggi UV

stimolare la produzione di melanina, che da colore e protezione alla pelle

ottenere un’abbronzatura intensa e uniforme

far durare più a lungo l’abbronzatura

Sul mercato c’è un’ampia scelta di integratori per l’abbronzatura, di solito sono venduti in capsule. Per aumentare l’efficacia devono essere assunti almeno un mese prima dall’esposizione al sole.

Fai uno scrub

Esfoliare la pelle prima dell’esposizione al sole è un’ottima strategia per assicurarsi un’abbronzatura uniforme ed evitare antiestetiche macchie sulla pelle.

Fare uno scrub permette di:

eliminare lo strato di cellule morte superficiale dell’epidermide

dare lucentezza alla pelle

dare morbidezza alla pelle

rendere la pelle uniforme

massimizzare l’effetto di tutte le creme che vengono messe sulla pelle, ad esempio la crema idratante

Lo scrub può essere fatto in casa utilizzando ingredienti naturali: semplicemente basterà prendere ad esempio dello zucchero e unirlo a del miele. Le dosi dipendono dall’estensione della zona da trattare, ma l’importante è ottenere una sorta di crema con dei granuli all’interno. Proprio i granuli hanno il potere esfoliante, infatti è importante eseguire un massaggio energico ma al tempo stesso delicato per non danneggiare la pelle.

Compra una crema solare

Utilizzare una crema solare è assolutamente necessario. I danni che i raggi UV provocano alla pelle sono tantissimi: rossori, eritemi, scottature, invecchiamento precoce, melanomi.

Quindi, per minimizzare i rischi dell’esposizione al sole, usare una protezione solare è fondamentale.

Per scegliere la crema solare adatta al proprio tipo di pelle bisogna analizzare il proprio fototipo: se si ha pelle chiara allora è il caso di usare una protezione SPF 50, nel caso di un fototipo pià scuro allora anche una crema con SPF 30 può andar bene.

Importante alla prima esposizione usare una crema solare con SPF (fattore di protezione solare) più alto e poi gradualmente, man mano che aumentiamo la frequenza dell’esposizione, scalare ad un fattore di protezione più basso. Importante non utilizzare creme con meno di un fattore di protezione SPF 15.

Scegliere le ore giuste della giornata

Se si approfitta della pausa pranzo per prendere il sole sarà difficile scegliere le ore giuste in cui esporsi al sole. Ma se abbiamo la possibilità di scelta allora bisogna tener presente che le ore più calde del giorno sono quelle dalle 12 alle 15. Durante queste ore i raggi solari sono anche più intensi, quindi sarebbe meglio evitarli per non incorrere in scottature o altri danni che potrebbero causare.

Esporsi al sole

Dopo tutti questi accorgimenti, finalmente, possiamo esporci al sole. Se si prende il sole dal balcone di casa possiamo limitare le esposizioni anche a 15 minuti al giorno tutti i giorni, o comunque appena possibile, e sicuramente otterremo risultati visibili sull’abbronzatura.

Importante munirsi di:

protezione solare

spruzzino con acqua

sdraio o lettino comodi

un buon libro o cuffiette per la musica

Quando si decide di prendere il sole dal balcone di casa l’importante è stare comodi, non soffrire il caldo e non annoiarsi.