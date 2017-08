9.814 visite

Ecco, è arrivato il momento più duro delle vacanze: il rientro! Sindrome da post-rientro, mal di ritorno, depressione, malinconia, ansia, stanchezza… ma quanto è faticoso riprendere la solita vita dopo le tanto desiderate ferie? Aiutiamoci ad alleviare e superare questa fase: di seguito vi proponiamo qualche consiglio e tecnica ideale per sollevarvi e recuperare le forze ed il buonumore.

Come prima cosa cercate di tenervi 2 giorni di riposo fra la fine delle ferie ed il rientro al lavoro (o ricordatelo la prossima volta!): avrete così il giusto tempo per sistemarvi e ri-abituarvi ai nuovi ritmi, nonché di prepararvi psicologicamente e fisicamente al nuovo inizio lavorativo; potremmo definirlo un periodo di decompressione e adattamento.

Evitate di riprendere tutte le vostre consuete attività al 100% e con foga: andate con calma e aumentate l’intensità di lavoro e ritmi di vita pian piano, con gradualità

Continuare a prendersi cura di sè

Continuate a pensare a voi stessi come avete fatto in vacanza: alla vostra mente e al vostro corpo non bastano 2 settimane per star bene sempre. Quindi, continuate a prendervi cura di voi e a coccolarvi, facendo manicure, pedicure, massaggi, palestra, hobbies, … per darvi ripetutamente la sensazione di essere in ferie! Il vostro aspetto fisico poi è migliorato: siete più tonici, attivi e abbronzati: prolunghiamo perciò questo benessere con creme e prodotti adatti

Cercate di continuare a stare all’aria aperta: fate passeggiate, uscite a cena, cercate di alzarvi più possibile dalla scrivania per fare 4 passi e respirare sole e ossigeno, uscite la sera e non fatevi riassopire immediatamente dal divano e dalla tv

Fate un cambiamento nella vostra vecchia routine: basta anche un orario diverso, un percorso modificato, un’abitudine di comportamento variata per non farvi percepire la pesantezza della “vecchia solita vita” e dare un’idea di novità. Mettete in atto i buoni propositi o i cambiamenti su cui avete meditato e avete elaborato in ferie: la carica giusta l’avete accumulata, ora è tempo di agire ed impegnarvi su quello

Fate sport ed attività fisica: il vostro corpo si è abituato al movimento, non perdete l’occasione e continuate a farlo!

Evitate di tappezzare ogni vostro oggetto, strumento e luogo con le foto della vacanza: son belle da guardare e son lieti ricordi ma, se la vostra sindrome da post-rientro è piuttosto accentuata, non farete altro che aumentarvi da soli la già naturale e presente malinconia

Cercate di mantenere i contatti con le persone amiche conosciute in vacanza: vi porteranno buonumore e una costante sensazione di clima vacanziero

Pensate e programmate il prossimo viaggio, che sia una vera vacanza, un weekend o solo una gita non importa: vi darà quella carica e spinta per andare avanti e non ricordare solo il passato. Vi sentirete risollevati nell’umore

In coppia, continuate a vivere la vostra intimità sessuale come in vacanza: non rilegate al sesso solo la breve fase pre-sonno, ma continuate a viverlo con spensieratezza come elemento importante, divertente e sempre nuovo delle vostre giornate intere

La dieta al rientro delle vacanze

In cucina, impegnatevi preparando gli stessi piatti gustati in vacanza: oltre a deliziarvi il palato e a divertirvi, caccerete la malinconia con tutti i vostri sensi

Aiutatevi con l’alimentazione: assumete cibi che aiutino fisiologicamente il vostro corpo a riprendere i naturali ritmi. Prugne, mirtilli, uva e more aiutano ad attutire il cambiamento di ambiente, pressione, temperatura, smog, etc ed hanno un effetto purificante.

Zucca, carote, pomodori, peperoni, albicocche, meloni, pesche, spinaci, ossia tutti gli alimenti ricchi di betacarotene, sono ottimi antiossidanti e aiutano a mantenere l’abbronzatura faticosamente conquistata.

Kiwi, pompelmo e limone sono ideali per migliorare la circolazione e mantenere l’elasticità della pelle; per il tono dei muscoli, invece, sono importanti l’assunzione di carne, yogurt, latte, formaggi, uova, pesce e fegato.

L’olio extravergine è un vero toccasana per la pelle : le evita di squamarsi e divenire asfittica.

: le evita di squamarsi e divenire asfittica. Le mele aiutano a regolare il colesterolo; l’uva rossa a regolare il ritmo sonno-veglia in quanto contiene melatonina.

Bere molta acqua, naturale, almeno 2 litri al giorno, per reidratare e purificare il corpo dalle eccedenze concessesi, per dare lucentezza ai capelli e per mantenere l’abbronzatura.

naturale, almeno 2 litri al giorno, per reidratare e purificare il corpo dalle eccedenze concessesi, per dare lucentezza ai capelli e per mantenere l’abbronzatura. Il pesce è fondamentale, almeno 2 volte alla settimana, per aumentare le difese immunitarie e riattivare il sistema nervoso centrale, combattendo così la depressione e migliorando l’umore.

Aiutatevi con le erbe: i fiori di Bach aiutano ad affrontare i cambiamenti. Nello specifico, il Walnut, dalla pianta di noce, permette di avere equilibrio nei periodi di variazione. Hornbeam aiuta a combattere la stanchezza, il mal di testa e il bruciore agli occhi.

Oppure rivolgetevi ad un farmacista o omeopata che vi saprà dare il giusto rimedio: l’olio di rosmarino in essenza, per lavarvi, vi conferirà nuova energia; la clorofilla vi aiuterà a respirare meglio; i preparati omeopatici come l’ACTH D6 sono efficaci per ridurre lo stress, sollevare l’umore e favorire il sonno.

