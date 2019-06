Come alleggerire la crema rendendola estiva

L’idratazione cutanea è il vero segreto della bellezza: una pelle ben idratata sembrerà più sana, più compatta e – perché no – più giovane.

Rinuncereste a un bel bicchiere di acqua fresca quando fuori ci sono quaranta gradi all’ombra? Immagino di no: è importante mantenere il livello di idratazione cutanea costantemente. Non idratarsi, è come avere sete, ma rinunciare a bere.

Ma come fare in estate, quando il caldo torrido ci attanaglia? Molte donne, infatti, mal tollerano la sensazione di pesantezza che dà l’indossare la crema – o il trucco – durante la stagione calda, che già di per sé ci mette a dura prova.

Come fare dunque a mantenere la pelle idratata e darsi la crema mattina e sera, col caldo torrido?

Sicuramente saprete già che bere molto e frequentemente durante la giornata è fondamentale, e questo è senza dubbio il primo step di una corretta beauty routine.

I benefici di una crema più leggera

Oltre a essere più portabile, una crema alleggerita si assorbirà molto più velocemente, togliendovi la sensazione di unto dal viso. Inoltre, grazie alle componenti aggiunte, vi lascerà la pelle luminosa e fresca.

Conoscere il proprio tipo di pelle

È sempre bene tenere a mente che la pelle del viso – secca, grassa, mista o matura che sia – è particolarmente delicata, molto di più che in altre zone del corpo, ed è bene conoscere a fondo la nostra tipologia di pelle per evitare di far danni.

Scegliere la crema perfetta da modificare

Una volta appurato quale sia il vostro tipo di pelle, potete procedere alla scelta della crema da modificare. Va da sé che la crema in questione debba essere adatta al vostro tipo di pelle, per esempio:

se avete una pelle secca e volete alleggerire una crema di suo già molto nutriente, potreste rischiare di impoverirla e non avere da questa una sufficiente nutrizione; allo stesso modo, se avete una pelle mista o grassa, che tende a lucidarsi, e avete intenzione di modificare e alleggerire una crema rendendola disseccante, potreste provocare più danno che altro.

Inoltre è bene scegliere creme dall’INCI semplice, non troppo lungo e articolato, di modo da alterare il meno possibile la formula originale, rendendola instabile.

L’ideale sarebbe modificare una crema che al suo interno contenga acqua, qualche olio e qualche principio attivo idratante, ad esempio il famoso Q10, o l’altrettanto famoso acido ialuronico.

A questo punto, non vi resta che decidere che tipo di crema volete modificare: una crema più idratante, antirughe, esfoliante, anti-age, purificante, ecc..

Come alleggerire una crema

Dopo aver ispezionato il nostro tipo di crema e aver scelto quale crema andare a modificare, muniamoci di bilancina e di ingredienti.

Sostanzialmente, gli ingredienti per modificare una crema e alleggerirla sono ingredienti a base acquosa, che bilancino i grassi presenti nella vostra crema.

Sarebbe meglio, inoltre, modificare la crema in un vasetto a parte e non nel vasetto originario della crema, per non comprometterne la conservazione.

Iniziamo:

pesiamo, in una ciotolina o in un contenitore apposito, 50 grammi di crema.

Aggiungeremo in totale altri 5 grammi di ingredienti.

Opzione 1: aggiungete semplicemente 5 grammi di gel di aloe vera e mescolate delicatamente l’emulsione fino ad incorporare il gel.

Opzione 2: aggiungere 2 grammi di gel di aloe vera e 3 grammi di gel di acido ialuronico.

Opzione 3: aggiungere 2 grammi di gel di aloe vera, 2 grammi di gel di acido ialuronico, 1 grammo di bava di lumaca vegetale.

Un altro ottimo ingrediente per alleggerire la crema sono gli idrolati. La ricetta è sempre la stessa: 50 grammi di prodotto di partenza + 5 grammi di ingredienti. Procediamo così:

50 grammi di crema, più 2 grammi di gel di aloe vera o gel di acido ialuronico, e 3 grammi di idrolato a vostra scelta in base alle proprietà di cui più avete bisogno per la vostra pelle.

Questo trucchetto per alleggerire la crema idratante è perfetto anche in altre occasioni: quando siete a corto di crema giorno e la crema notte vi risulta troppo pesante, quando vi regalano una crema che non risulta adatta per voi, o per rimediare a un acquisto errato.

Il trucchetto è perfetto anche per modificare la crema corpo.

Non vi resta che sperimentare con questo rimedio naturale. Buono spignatto!