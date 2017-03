2.224 visite

Ogni donna ha il suo trattamento di bellezza preferito, da fare quando si ha tempo , da sole, o in compagnia delle proprie amiche. Sul versante delle idee, c’è né per tutti i gusti, trattamenti di ogni tipo per ammorbidire, ricompattare, togliere la stanchezza dal viso, le rughe, l’ acne e così via.

D’altronde, la pelle si sa, nel suo aspetto è determinata tanto da fattori interni (buon funzionamento degli organi) che da caratteristiche proprie dell’epidermide che la rendono più o meno spessa, dal colore bianco o tendente al rosso, acneica oppur meno e così le distinzioni potrebbero continuare.

Date le premesse non possiamo non consigliarvi di partire dall’interno, ovvero dallo stile di vita per avere una bella pelle, in genere con le caratteristiche che tutti conosciamo. Adeguandosi alle buone abitudini avremo fatto l’80% del lavoro. Il resto invece si può curare attraverso espedienti di bellezza che agiscono appunto dall’esterno, a contatto diretto dell’epidermide.

Trattamento all’aceto di riso

Oggi vi proponiamo un trattamento specifico e molto semplice per chi vuole rendere la pelle del proprio viso più luminosa, candida, levigata e schiarita.

Uno dei rimedi più efficaci e delicati oltre che naturali per avere sempre una pelle di porcellana consiste nel far uso frequentemente dell’aceto di riso.

Si tratta di un rimedio molto semplice, poco dispendioso che richiede poco tempo di attesa per risultati eccellenti e visibili dopo pochi giorni di trattamento.