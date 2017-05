5.086 visite

Le erbe aromatiche sono ottime per insaporire i piatti, soprattutto in dieta quando i condimenti scarseggiano ed è preferibile ricorre a spezie e odori.

L’ ideale è averle sempre fresche, cogliendo le foglioline necessarie al momento dell’utilizzo e non è detto che questo sia un privilegio solo di chi ha un orticello, un giardino o un fazzoletto di terra perché, per fortuna, è possibile coltivarle anche sul balcone, una soluzione pratica e decorativa.

Basilico, timo, rosmarino, menta, erba cipollina, dragoncello, prezzemolo sono solo alcune della erbe aromatiche più apprezzate e utilizzate in cucina che si possono comodamente coltivare in vaso sul balcone/terrazzo anche quelli che non godono di troppa esposizione al sole.

L’occorrente per avere il proprio orto casalingo è ridotto all’essenziale: vasi, terreno, semi o piantine, innaffiatoio. E’ sempre preferibile usare un vaso per ogni piantina perchè ognuna ha diverse esigenze di acqua,ad esempio il rosmarino non ama terriccio umido e ristagni d’acqua e può essere abbinato con timo e santoreggia invece il basilico ha bisogno di essere innaffiato spesso.

Oltre al gusto particolare che conferiscono ai piatti le erbe aromatiche hanno anche numerose proprietà benefiche per la salute, tanto da essere usate nella medicina tradizionale per calmare o curare alcuni fastidi e dolori. Scopriamo allora come coltivarle sul balcone.

Basilico

Tra le erbe aromatiche più apprezzate e diffuse in cucina, ingrediente immancabile di molte preparazioni, il basilico è anche un ottimo rimedio naturale per alcuni disturbi legati alla digestione (coliche, calmare la nausea), ha proprietà antisettiche e antispasmodiche. Ama la luce del sole ma soffre sia il caldo molto forte che il gelo che ne fanno bruciare le foglie; ha bisogno di essere innaffiato spesso (ideale al mattino) e al momento della raccolta è bene scegliere le foglie più grandi (e più “vecchie). Se sulla piantina spuntano in cima dei fiori bianchi vanno potati per permettere alla pianta di cresce nuovamente forte e ricca di foglie.

Rosmarino

Molto profumata, decorativa (si possono creare delle piccole siepi divisorie) e soprattutto resistente il rosmarino si adatta bene ad ogni condizione infatti resiste bene al freddo dell’inverno. Va collocato nella zona più soleggiata del balcone e ha bisogno di poca acqua per cui è da annaffiare, senza mai esagerare, quando il terreno è più asciutto; per favorire il drenaggio dell’acqua in eccesso si possono inserire dei cocci di terracotta sul fondo del vaso prima di versare il terriccio. Il rosmarino è una pianta che cresce molto in altezza (può arrivare fino a 3 metri) per cui necessita di potatura anche se, utilizzandolo in cucina, si preleveranno naturalmente dei rametti. Tra le principali proprietà del rosmarino: aiuta la digestione, stimola l’appetito e la secrezione gastrica, calma la tosse.

Prezzemolo

Presente per insaporire i piatti o al solo scopo decorativo il prezzemolo è ricco di proprietà: diuretiche e depurative, aiuta a regolare la pressione ed è ricco di vitamine. Non ci sono particolari difficoltà nella coltivazione del prezzemolo che cresce ovunque anche se ama la penombra e richiede un terreno umido; attenzione a contenerlo in un vaso singolo perchè tende ad invadere lo spazio delle altre erbe aromatiche. Molto simile al prezzemolo è il coriandolo.

Erba cipollina

Facile da coltivare non richiede grandi cure: è sufficiente posizionarla in una zona soleggiata (cresce anche con la penombra) e avere cura di innaffiarla quando il terreno (preferibilmente ricco di compost e ben drenato) ne ha bisogno. L’erba cipollina, che si sposa bene con pesce ed insalate, ha proprietà diuretiche e depurative ed è anche decorativa per il balcone, soprattutto quando fiorisce tanto da sembrare un prato in miniatura; n inverno va in riposo vegetativo.

Menta

Rinfrescante e profumata la menta è facilissima da coltivare sul balcone tramite semi o per talea (si prende un rametto di menta, si immerge la base in un bicchiere d’acqua per far sviluppare le radici e poi si pianta nel terriccio). Come il prezzemolo anche la menta è “infestante” quindi va coltivata in un vaso senza altre erbe e piante; per contenere in qualche modo il suo sviluppo periodicamente vanno recise le infiorescenze.