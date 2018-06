Come combattere le rughe grazie alla ginnastica facciale

1.387 visite

Trentacinque muscoli coinvolti. Può sembrare inverosimile, ma durante un bacio appassionato vengono utilizzati ben 35 muscoli del viso e del collo. La medesima cosa avviene mentre si ride, si sbadiglia o si fanno smorfie. Sotto l’epidermide del nostro volto abbiamo oltre 50 muscoli che ci permettono di mostrare agli altri i nostri sentimenti grazie alle espressioni facciali. Il problema è che tutto ciò comporta la comparsa delle cosiddette rughe d’espressione, localizzate sopratutto ai lati della bocca, degli occhi (le famigerate zampe di gallina), sulla fronte.

Come è possibile dunque combattere le rughe in modo efficace e naturale?

La ginnastica facciale è la soluzione giusta se si desidera aumentare la tonicità dei muscoli facciali e rallentare la comparsa delle fastidiose rughette d’espressione. La ginnastica per il viso va utilizzata, però, unitamente ad uno stile di vita sano in modo da mantenere la pelle giovane, elastica e ben idratata. Da un lato, dunque, occorre bere molta acqua e consumare frutta e verdura, dall’altro è indispensabile idratare la pelle grazie a creme e maschere nutrienti, per far sì che l’epidermide possa combattere efficacemente la disidratazione dovuta a smog, agenti atmosferici e polveri.





Come eseguire la ginnastica facciale

Bastano 15 minuti al giorno di esercizio, la mattina o la sera, per rendere la pelle più tonica e rallentare la formazione delle rughe. Per cominciare si può ripetere molto lentamente ogni esercizio per 5-6 volte per poi passare a 15 o 20 ripetizioni.

Prima di iniziare con l’allenamento eseguire un breve riscaldamento per i muscoli facciali con un massaggio alle orecchie che richiama il sangue, ossigena e drena i tessuti.

Ecco alcuni semplici esercizi da fare in qualsiasi momento per mantenere il viso giovane:

Per la fronte: corruga la fronte cercando di avvicinare il più possibile tra loro le sopracciglia, mantenendo la posizione per alcuni secondi, dopodiché alza le sopracciglia distendendo la fronte e spalancando gli occhi.

corruga la fronte cercando di avvicinare il più possibile tra loro le sopracciglia, mantenendo la posizione per alcuni secondi, dopodiché alza le sopracciglia distendendo la fronte e spalancando gli occhi. Per il contorno occhi e le palpebre: ad occhi chiusi muovi l’occhio in alto e in basso, a destra e a sinistra. Sempre ad occhi chiusi alza le sopracciglia tendendo le palpebre verso il basso eccentuando quindi il movimento in senso opposto. Mantieni l’espressione per 5-10 secondi e poi rilassa.

ad occhi chiusi muovi l’occhio in alto e in basso, a destra e a sinistra. Sempre ad occhi chiusi alza le sopracciglia tendendo le palpebre verso il basso eccentuando quindi il movimento in senso opposto. Mantieni l’espressione per 5-10 secondi e poi rilassa. Per guance e zigomi : esercitati a pronunciare una A e una O eccentuando il movimento di apertura della bocca.

: esercitati a pronunciare una A e una O eccentuando il movimento di apertura della bocca. Per le labbra: stringi i muscoli delle labbra come per baciare appoggiando un dito sulle labbra per opporre resistenza; poi apri la bocca come per gridare, alterna i due movimenti in rapida successione. Oppure tieni la bocca piena d’aria per alcuni secondi e poi svuotala soffiando lentamente.

Benefici della ginnastica facciale

La ginnastica facciale è adatta a persone di tutte le età, dalle trentenni alle ottantenni, ed è consigliata anche agli uomini.

Apporta numerosi benefici a chi la esegue:

miglioramenti estetici

migliora le asimmetrie facciali

stimola la circolazione sanguigna dei muscoli del viso : aumenta l’ossigenazione dei tessuti e favorisce l’eliminazione delle tossine

: aumenta l’ossigenazione dei tessuti e favorisce l’eliminazione delle tossine allena i muscoli del viso : li scolpisce e ne aumenta il volume

: li scolpisce e ne aumenta il volume si ottiene una pelle più luminosa

Da notare che con rughe più profonde la ginnastica facciale risulta più efficace, persone molto anziane vedono differenze già dai primi allenamenti.

Supporto alla ginnastica facciale

I benefici della ginnastica facciale sono indubbi ma, per amplificare gli effetti dell’allenamento, bisogna correggere anche il proprio stile di vita e abbinare una beauty routine quotidiana.

Per condurre uno stile di vita sano, si intende prestare attenzione a:

bere molta acqua

stare spesso all’aria aperta

usare la protezione solare anche d’inverno

condurre un’alimentazione sana ed equilibrata

incrementare il consumo di alimenti ricchi di collagene vegetale, vitamina C, acido ialuronico

La beauty routine di supporto, invece, consiste in: