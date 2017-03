5.706 visite

In un periodo in cui va così tanto di moda la manicure e tutte le decorazioni per mani e unghie, le cuticole sono un vero problema antiestetico da dover eliminare. Le cuticole sono le odiose pellicine che si formano intorno alle unghie e che scientificamente sono il tessuto morto che aderisce alla lamina unguenale; in ogni servizio nail, il trattamento della cuticola è un momento molto importante ed è utile solo se viene effettuato in modo corretto.

Come togliere le cuticole?

Eliminate lo smalto accuratamente, applicate della crema o olio per cuticole apposito o immergete le mani in acqua calda e sapone, per ammorbidire la pelle. Dopo qualche minuto, togliete le mani e asciugatele bene.

Prendete quindi uno spingi cuticole in metallo con forma a cucchiaio (più facile ed efficace da usare) oppure un bastoncino di legno d’arancio o di palissandro, quindi morbidi (li trovate in ogni profumeria), e tenendo una presa leggera ma ferma, spingete l’eponichio (la zona di pelle viva che confina con la base della lamina unguenale) in modo che quest’ultimo scivoli indietro, mettendo in evidenza la cuticola (pelle morta).

Fatelo con molta attenzione e con movimenti leggeri per non danneggiare le unghie e le cuticole e non rompere la barriera fra unghia e pelle. Se si utilizza quello in metallo, ricordarsi di smussare gli angoli appuntiti e ruvidi con una limetta per unghie, prima di spingere la cuticola; mentre se si preferisce quello in legno, meglio avvolgerlo in un batuffolo di cotone.

Una volta esposte le cuticole, rimuovete il tessuto morto facendo piccoli cerchi: con l’aiuto di un prodotto scioglicuticole non è difficile distaccarlo perfettamente e senza danneggiare la lamina unguenale. La pulizia totale è fondamentale sia se si vuole poi effettuare una ricostruzione delle unghie (altrimenti i residui interferiranno con l’adesione ottimale del prodotto) sia per stendere lo semplice smalto.

Non tagliare le cuticole!

Non usare mai forbici, pinzette, tronchesini e lime elettriche taglia cuticole: quest’ultime causano frizione e una sensazione dolorosa di bruciore sulla lamina ungueale mentre il tronchesino dovrebbe essere usato solo per tagliare le escrescenze di pelle morta sui bordi delle unghie (per le quali non bisogna mai stringere e tirare ma eseguire sempre un taglio netto e pulito).