Uno dei più diffusi problemi della pelle sono le smagliature: odiose striature bianche o rosse colpiscono la maggior parte delle donne e talvolta non dimenticano nemmeno gli uomini.

Non sono un problema per la salute ma possono generare tristezza e depressione, vergogna ed insicurezza, come tutti i problemi estetici la loro influenza sulla psiche non è mai indifferente infatti bisognerebbe capire come eliminare le smagliature prima ancora della loro insorgenza definitiva.

Come eliminare le smagliature in modo naturale

Eliminare le smagliature diventa possibile anche in modo naturale. È chiaro che diventa necessario curare in modo perfetto la propria dieta e coccolare la pelle con massaggi a base di olio in modo da regalare al tessuto la giusta elasticità.

Eliminare totalmente questo inestetismo è pressoché impossibile, è certamente più reale pensare ad una riduzione del “danno” sotto il profilo estetico con la giusta cura dell’epidermide.

Quasi tutti si chiedono il motivo per cui non è possibile eliminare del tutto le smagliature una volta formate. Semplice. Si tratta di cicatrici profonde che in genere sono lunghe 15-20 centimetri le smagliature nascono quando la cute perde elasticità.

La nascita di una smagliatura è dovuta in genere ai cambiamenti ormonali della crescita o di una gravidanza ma anche a cambi di peso repentini o ad una vita troppo sedentaria, così come ad una alimentazione sbagliata.