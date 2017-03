Come far crescere le tette

99 visite

Le dimensioni del seno sono da sempre uno degli aspetti più significativi della vita di una donna. C’è chi lo ha piccolo e desidera qualche taglia in più e viceversa chi beneficia di un décolleté generoso e lo desidera più contenuto. In questo articolo ci dedicheremo ai trucchi per aumentare il volume del seno e avere delle tette più generose, sintomo di sensualità e femminilità (a patto di non esagerare).

Ci dedicheremo ai rimedi più efficaci (come la chirurgia estetica e l’elettrostimolazione), a quelli più economici e temporanei (come creme e massaggi) fino ad arrivare a trucchetti per farlo sembrare “apparentemente più grande”. Seguiteci per avere un approfondimento sulla questione, e non mancheranno interessanti sorprese.

Rimedi duraturi per far crescere le tette

Il seno è formato da tessuto adiposo (dove non è possibile intervenire) e da muscoli (che invece possono essere allenati, stimolati e trattati). Il rimedio più diffuso per aumentare il volume delle tette è di sicuro la chirurgia estetica.

La chirurgia di aumento del volume del seno, chiamata anche mastoplastica additiva, è l’intervento più richiesto dalle donne soprattutto per i risultati duraturi e garantiti. In alternativa per coloro che hanno paura di andare sotto i ferri c’è l’elettrostimolazione (meno invasiva) ma con risultati temporanei. Il ricorso al bisturi (e non solo per le tette) è da sempre il prescelto anche per altre piccole modifiche corporee come:

eliminare le rughe

alzare gli zigomi

rifarsi il sedere

ingrandire le labbra

alzare l’arcata sopraccigliare

etc

Scopriamo insieme le due tecniche più diffuse per aumentare le tette. Una persistente, l’altra duratura.

Chirurgia estetica

La mastoplastica additiva consente, non solo di aumentare il volume, ma anche la forma di un seno piccolo. La chirurgia può aiutare anche a migliorare un’eventuale asimmetria mammaria. Questo tipo di intervento è indicato per le donne:

che desiderano rendere il seno più prosperoso

dare più volume e tono a un seno sciupato dalla gravidanza

correggere un’asimmetria mamamria, ovvero uno squilibrio tra i due seni

La scelta delle protesi deve essere conforme alla conformazione fisica della paziente a alle caratteristiche dei tessuti mammari. Le protesi si differenziano per forma, superficie e contenuto e si dividono in:

protesi rotonde anatomiche a goccia

anatomiche a goccia protesi con gel in silicone

protesi a superficie liscia

protesi testurizzate

Prima di rivolgersi a un chirurgo per aumentare le dimensioni del seno o correggerne asimmetrie è necessario attendere il completo sviluppo dei seni. Dopo questa fase non esistono limiti di età per sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica per far crescere le proprie tette.

Prima di sottoporsi all’intervento è importante parlare con il chirurgo specialistico, evitate centri non certificati e rivolgersi solo a quelli migliori e qualificati. La chirurgia estetica è semplice e non causa rischi per la salute (a meno non ci siano patologie di fondo e preliminari). L’unico rischio è il rigetto della protesi.

Elettrostimolazione

L’elettrostimolazione è un modo per aumentare il seno naturalmente con l’aiuto di un dispositivo elettrico che fa lo stesso lavoro che si farebbe in palestra per rafforzare il tono muscolare dei seni. Come funziona l’elettrostimolatore per il seno? E’ un apparecchio con dei fili che hanno alle estremità adesivi che si applicano direttamente alla pelle.

Gli elettrodi hanno un polo positivo (che si applica sul muscolo che si intende stimolare) e quello negativo su un altro punto qualsiasi dello stesso muscolo. In questo modo la corrente lavora sul muscolo riproducendo lo stesso sforzo che si avrebbe facendo attività fisica.

L’elettrostimolatore serve per dare tono, elasticità e volume al tessuto muscolare dei seni. Una tecnica diffusa ma con risultati temporanei (a differenza della chirurgia estetica) che per dare risultati ottimali dovrebbe essere sempre associata alla ginnastica. Per l’elettrostimolaizone è importante rivolgersi a centri qualificati e personale esperto, che con un programma elettronico che riproduce il corpo umano sa perfettamente dove andare a “stimolare” per donare tono e volume alle zone interessate (nel nostro caso le tette).

Rimedi temporanei per far crescere le tette

Non tutte le donne ricorrono alla chirurgia estetica o elettrostimolazione per aumentare il volume delle proprie tette. I motivi sono diversi:

paura dell’intervento e del rigetto

timore di non raggiungere i risultati sperati

resilienza ad avere una protesi all’interno del tessuto mammario

costi eccessivi dell’intervento

Così la maggior parte delle donne ricorre a rimedi meno invasivi, temporanei, con limitati effetti indesiderati ma non efficaci come le precedenti tecniche in quanto. ricordano gli esperti, il volume del seno è una predisposizione genetica.

creme e gel volumizzanti

integratori e pillole

massaggi

esercizi e ginnastica

Le creme con i relativi massaggi, in particolare, stimolano l’irrogazione sanguigna facendo apparire i seni più sodi e floridi.

Creme volumizzanti seno

Secondo alcuni esperti le creme e i gel in commercio per far aumentare le dimensioni delle tette possono avere effetti positivi, ma solo temporanei, in quanto agiscono superficialmente sui tessuti mammari provocandone un aumento illusorio, temporaneo e “gonfio”. Dato che le dimensioni del seno vengono stabilite dalla genetica, le creme non hanno nessun impatto nel loro sviluppo.

Un uso prolungato delle creme (mai più di 3 mesi) potrebbe causare danni ai tessuti muscolari del seno, quindi stare attenti e rivolgersi sempre a prodotti naturali come creme:

alghe

lavanda

salvia

In alternativa galega e fieno greco, con proprietà tonificanti e ricche di flavonoidi che vanno a incidere positivamente sulla produzione e l’equilibrio di ormoni femminili (estrogeni). E’ possibile anche preparare delle creme casalinghe fai-da-te con l’utilizzo di oli e ingredienti base delle nostre cucine.

Crema all’argilla e albume d’uovo

Questo composto casalingo può essere preparato facilmente con:

300 g di argilla verde

2 albume d’uovo

1 bicchiere d’acqua

Mescolare il tutto e applicare sul seno una volta al giorno per un aspetto delle tette più tonico e compatto.

Creme al mix di oli

Per preparare una crema che dia volume al seno è necessario procurarsi olio di argan, olio di jojoba e olio di avocado, ognuno con proprietà efficaci per volumizzare i tessuti mammari grazie a massaggi sul seno dall’esterno verso i capezzoli:

olio di argan : antiossidante, rallenta l’invecchiamento cutaneo

: antiossidante, rallenta l’invecchiamento cutaneo olio di jojoba : idratante, nutriente e ristrutturante della pelle

: idratante, nutriente e ristrutturante della pelle olio di avocado: ricco di vitamine, rigenerante e adatto alle pelli delicate

Tisane di luppolo e fieno greco

Abbiamo già visto precedentemente come alcune sostanze contenute nelle creme volumizzanti seno aiutano a migliorare l’aspetto delle famigerate tette (salvia, fieno greco etc). Le stesse sostanze possono essere sorseggiate in comode tisane con lo stesso effetto volumizzante seno:

tisane alla salvia

tisane al luppolo

tisane al fieno greco

tisane al ginseng coreano

Queste tisane agiscono sulle zone interessate dall’aumento di volume e aiutano anche a prevenire le smagliature. Leggi anche come evitare le smagliature con l’aumento del seno.

Integratori e pillole seno

Il seno può avere un’improvvisa riduzione del seno dovuta a una carenza di vitamine e minerali. In questo caso per aumentare di nuovo il volume del tessuto mammario è possibile ricorrere agli integratori:

aminoacidi : aumentano le dimensioni delle tette e bruciano i grassi in eccesso del corpo

: aumentano le dimensioni delle tette e bruciano i grassi in eccesso del corpo vitamine: le vitamine dei vari gruppi, lavorando in sinergia tra loro possono ristabilire gli equilibri ormonali e far aumentare il seno naturalmente. In particolare, la Vitamina A promuove la rigenerazione cellulare; la Vitamina C restaura il collagene; la Vitamina B6 produce nuove cellule nel sangue e controlla i livelli di colesterolo nello stesso

Massaggi rassodanti seno

I massaggi rassodanti sono un rimedio efficace per far aumentare il volume del seno e renderlo più tonico, florido ed elastico. I massaggi possono essere fatti direttamente a casa con le lozioni casalinghe viste in precedenza (se si è pratici) oppure rivolgersi a personale esperto in centri benessere.

I massaggi devono essere sempre abbinati ad un corretto esercizio fisico per mantenere più a lungo i risultati ottenuti. I massaggi sono riservati soprattutto al rassodamento del seno che di conseguenza fa apparire i seni più grandi e in forma.

Esercizi per aumentare il volume del seno

Per tutte le amanti dello sport quale miglior rimedio per aumentare il seno se non l’attività fisica. Esistono diversi esercizi di allenamento per il seno da poter seguire per avere risultati ottimali. Ecco gli allenamenti da preferire per aumentare e tonificare il seno:

fly : distesi su una panca con dei pesetti tra le mani allenarsi a congiungerli sull’addome

: distesi su una panca con dei pesetti tra le mani allenarsi a congiungerli sull’addome flessioni : 2 serie di 10 al giorno con una pausa di 3 secondi aiutano a mantenere pettorali solidi e tonici

: 2 serie di 10 al giorno con una pausa di 3 secondi aiutano a mantenere pettorali solidi e tonici yoga e pilates : seguire i corsi con gli esercizi specifici della parte riguarndante i seni

e : seguire i corsi con gli esercizi specifici della parte riguarndante i seni pressioni palmi mano: stesso discorso del fly ma può essere fatto anche senza l’uso di pesi ma solo facendo pressioni con il palmo della mano spingendo dalle spalle

manubrio: prendere un manubrio di 2,5 kg, piegare le ginocchia e alzare contemporaneamente il manubrio verso l’alto. Tieni un po’ sollevato e riscendi sulle ginocchia. Ripeti l’esercizio 12 volte in 3 serie con una pausa di 3 secondi

Trucchi e segreti per far crescere le tette

In pochi sanno che esistono dei trucchetti per far apparire il seno più grande senza ricorrere al bisturi. Ovviamente si tratta di rimedi temporanei e illusori che però garantiscono (anche se per poco) risultati appaganti per l’universo femminile.

Il seno piccolo è di sicuro più pratico, economico e facile da gestire, ma per tante donne non rispecchia l’idea di femminilità e sensualità. Ecco perchè si desidera averlo un po’ più grande (senza eccedere nel volgare) e sentirsi più gioiose delle proprie forme.

Si ricorre così a rimedi veloci, trucchetti alternativi, segreti impensabili e naturalmente si rivede anche il proprio modo di mangiare. E’ risaputo infatti che il cibo incide sul nostro organismo e sulla salute e lo fa anche sul nostro corpo. Scopriamo insieme come aumentare il seno senza ricorrere a metodi estremi.

Alimentazione

Seguire una corretta alimentazione, inserendo nella dieta i cibi giusti, può essere di grande aiuto per aumentare le dimensioni del seno. Non tutti i cibi fanno bene al seno, ma scegliere quelli che vanno a incidere sul livello degli ormoni femminili (estrogeni).

Qual è la differenza tra un seno piccolo e uno grande? Le donne con il seno grande producono più estrogeni, mentre le donne con il seno piccolo, al contrario, producono più testosterone. La differenza sta negli ormoni, ecco perchè bisogna scegliere i cibi che vanno a incidere sugli ormoni femminili per vedersi aumentare il volume delle tette. I cibi che aumentano il seno sono:

derivati della soia

semi di lino, zucca, anice

erbe aromatiche e spezie (zenzero, timo, origano, pepe, salvia)

piselli e fagioli

verdura, carboidrati, frutta e cereali integrali (che vanno a rallentare la produzione di testosterone)

grassi sani (olio di oliva, noci, formaggio e yogurt)

pesce

burro e uova

ravanello

Ghiaccio e acqua fredda

Uno dei trucchetti a cui ricorre la maggior parte delle donne soprattutto in età adolescenziale sono i getti di acqua fredda o le applicazioni di ghiaccio. Il getto di acqua fredda tonifica il seno, a differenza dell’acqua calda che invece favorisce il rilassamento dei tessuti mammari.

Per ottenere un seno sodo e tonico basta anche applicare per almeno 5 minuti al giorno un cubetto di ghiaccio (con l’aiuto di un panno in cotone o lino) per evitare scottature della pelle. Vuoi una pelle più luminosa e giovane? Prova i cubetti di latte.

Reggiseno

Chi non ha provato o non ha mai indossato un reggiseno push-up? Quasi tutte quelle che hanno il seno piccolo ricorrono a questa soluzione indolore, pratica e veloce. In commercio esistono vari tipi di reggiseni per far apparire il seno più grande:

con imbottiture

a balconcino

con ferretto

con silicone

con rafforzativo

Make up correttivo

Il make up è da sempre una soluzione veloce per correggere difetti della pelle e asimmetrie del viso. Il trucco in questo caso è importante anche per dare l’illusione ottica di avere le tette grandi.

Un altro trucco? Secondo tradizioni antiche non indossare il reggiseno per lunghi periodi di tempo farebbe aumentare le dimensioni delle tette. Sarà vero?