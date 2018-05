Come guarire dalla cellulite con gli oli essenziali

0 visite

La cellulite è un antiestetico disturbo che interessa la maggior parte delle donne (ma anche qualche uomo!). Sempre più persone scelgono di affrontare la buccia d’arancia affidandosi ai prodotti che ci offre la natura. Coloro che non vogliono investire un patrimonio in creme cosmetiche saranno felici di sapere che è possibile eliminare la cellulite grazie all’utilizzo degli oli essenziali.

Questa condizione della pelle è provocata da un’ampia varietà di fattori. Ad esempio: disfunzioni ormonali, mancanza di giusta ossigenazione, ritenzione idrica, disturbi legati al ciclo mestruale e scarso drenaggio linfatico giocano tutti un ruolo importante nel processo di formazione della buccia d’arancia.

Esiste poi una predisposizione genetica che rende alcuni soggetti più inclini alla comparsa dell’inestetismo. L’aspetto grumoso e increspato della cellulite, che in molti conosciamo, indica che il corpo sta soffrendo di un processo infiammatorio e necessita di essere depurato.





Combattere la cellulite non è solo un vezzo estetico. Le condizioni che hanno portato alla sua formazione possono, in alcuni casi, promuovere altre patologie. Andiamo a scoprire quali sono i migliori oli essenziali per dire addio alla buccia d’arancia in maniera naturale. Questi prodotti sono davvero efficaci e semplici da reperire.

Olio essenziale di geranio

L’olio essenziale di geranio è particolarmente benefico per la pelle. Migliora la circolazione sanguigna e stimola l’attività del sistema linfatico. In questo modo riduce la ritenzione idrica ed elimina le tossine dannose per l’organismo.

Per un trattamento davvero notevole contro la cellulite, mixate 6 gocce di olio essenziale di geranio con 1 cucchiaio di olio di cocco. Massaggiate il siero con costanza sulle zone interessate. I risultati si noteranno.

Olio essenziale di pompelmo

Per dare sollievo a corpo e mente stressati e rigenerare i tessuti cellulari, l’olio essenziale di pompelmo è un valido alleato. Questo prodotto promuove l’eliminazione delle impurità dal corpo e lo rende così un efficace trattamento naturale per contrastare buccia d’arancia e ritenzione idrica.

Un’altra importante caratteristica dell’olio essenziale di pompelmo è la sua capacità di diminuire il senso di fame ed evitare così di mangiare oltre misura. Versate 6 gocce di olio essenziale di pompelmo all’interno di un diffusore per ambienti e lasciate che il suo aroma attraversi le stanze.

In alternativa, bagnate uno straccio pulito con 3 gocce di questo prodotto e poi inalatene il profumo. Fatelo ogni volta che la voglia di mangiare appare eccessiva e incontrollabile.

Olio essenziale di legno di cedro

L’olio essenziale di legno di cedro dona compattezza all’epidermide e la libera dalle impurità. Agisce come un prodotto diuretico e combatte ritenzione idrica e accumulo di tossine all’interno del sangue. Questo olio aiuta a decongestionare i tessuti compromessi ed evita la formazione dei cuscinetti adiposi.

Olio essenziale di finocchio

Il finocchio ha forti proprietà diuretiche e lo stesso vale per l’olio che da esso si ricava. Supporta il corpo nell’eliminazione delle sostanze di scarto e riduce la formazione della fastidiosa buccia d’arancia. L’olio essenziale di finocchio è in grado inoltre di distruggere i depositi di grasso sotto la superficie della pelle.

Olio essenziale di ginepro

L’olio essenziale di ginepro è conosciuto, nel mondo dei trattamenti naturali, per le sua caratteristiche detox che purificano l’organismo. Combatte in modo efficace l’acne, la ritenzione idrica e la cellulite. Aiuta inoltre a rilassare la mente, è un buon tonico per la pelle e riduce i dolori alle giunture provocati dall’artrite.

Olio essenziale di rosmarino

L’olio di rosmarino è davvero un prodotto straordinario. Capace di far fronte a diverse condizioni che possono interessare il nostro organismo, riesce anche a combattere la cellulite. Possiede una forza stimolante che consente ai tessuti di eliminare le tossine e la ritenzione idrica. Così da dire addio ad affossamenti e inestetismi cutanei.

Trattamento contro la cellulite a base di oli essenziali

Ingredienti

20 gocce di olio essenziale di rosmarino

20 gocce di olio essenziale di finocchio

15 gocce di olio essenziale di ginepro

15 gocce di olio essenziale di pompelmo

5 gocce di olio essenziale di geranio

Preparazione e modo d’uso

Versate tutti gli ingredienti all’interno di un piccolo contenitore di vetro e agitate bene per amalgamarli tutti. Prima di fare la doccia, versate 1-2 gocce del vostro siero anti-cellulite e massaggiate con movimenti circolari verso l’alto per stimolare la circolazione sanguigna. Fatto con costanza, questo piccolo gesto porterà risultati efficaci.

Affiancate l’utilizzo di questi oli ad uno stile di vita sano e ad una dieta varia e bilanciata. Anche l’attività fisica è molto importante e conferisce a questi prodotti naturali ancora più forza per combattere la buccia d’arancia. Bastano poche e semplici mosse per non farsi trovare impreparati alla prova costume e mantenere in salute la propria pelle.