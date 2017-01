Come ispessire i capelli?

27 visite

Per ispessire i capelli e farli apparire sani e voluminosi basta seguire dei piccoli accorgimenti che spaziano dalla scelta del taglio, all’alimentazione fino alle abitudini alimentari e alla scelta di prodotti specifici.

In realtà le cause che impattano sulla corposità e lo spessore dei capelli sono molteplici, oltre ai fattori generici e gli squilibri ormonali, vi sono altre concause che contribuiscono a danneggiare la struttura del capello ed il cuoio capelluto come lo stress quotidiano, gli agenti atmosferici (sole, umidità, inquinamento, ecc.), l’utilizzo di prodotti aggressivi ed i lavaggi troppo frequenti. Vediamo insieme quali sono i piccoli accorgimenti per rendere i capelli più robusti.

Ispessire i capelli. Facile, basta scegliere il taglio adatto!

Il primo trucchetto per ispessire i propri capelli sta infatti proprio nella scelta del proprio stile. Se i capelli sono fini, sottili e sembrano anche pochi, si può scegliere se portarli lunghi o corti, l’importante è che siano adeguatamente scalati o sfilzati. Questo consente di evitare la tendenza naturale dei capelli di pendere verso che fa sembrare la nostra capigliatura piatta e senza volume ed i nostri capelli ancora più fini. Particolarmente indicati sono i tagli pieni, come per esempio il carré.

Quindi semplicemente con tagli scalati o pieni si possono ottenere capelli che sembrano moto più robusti e corposi ma è importante anche asciugarli nel modo giusto. Asciugare i capelli a testa in giù piuttosto che nella maniera tradizionale dà maggiore movimento ai capelli e li fa sembrare più folti.

Rinforzare i capelli con un’adeguata alimentazione

Proprio così, anche la scelta degli alimenti adatti contribuisce alla salute dei capelli e vien da se che capelli sani sono anche più spessi e robusti. Proprio per questo è opportuno seguire un’alimentazione molto varia ed equilibrata: molta frutta e verdura, cereali (preferibilmente integrali), pesce, legumi e latticini. Una regola bisogna ricordarla: le diete troppo drastiche, spesso povere di nutrienti importanti, come i grassi, danneggiano i capelli e in alcuni casi ne determinano persino la caduta.

Ecco alcuni consigli: