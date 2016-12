Come non ingrassare nelle feste di Natale?

Ecco che arriva il Natale, ci siamo preparati magari per mesi per recuperare la linea, ma è proprio impossibile dire di no a tutto durante le feste! Come fare dunque a limitare i danni per non rovinare tutto il lavoro svolto e godersi comunque il “buono” del Natale???

Ecco alcuni pratici consigli da seguire durante i pranzi e le cene da Natale a Capodanno:

Attenzione agli antipasti: sono spesso molto calorici e non saziano, viste le loro dimensioni. Oppure considerateli come un secondo ed evitate poi la pasta, per limitare l’assunzione di carboidrati

Non effettuate mai un pasto senza frutta e verdura anzi, mangiatene prima del pasto per placare la fame: vi aiuterà ad abbuffarmi di meno

Evitate almeno il pane in queste occasioni: avrete già modo di saziarvi a sufficienza in altri modi

Non fatevi tentare dai bis

Non esagerate con le porzioni: innanzitutto non sarete subito sazi e potrete assaggiare più cose, con gusto e piacere di mangiarle; in secondo luogo, non sforzerete eccessivamente il vostro stomaco ad ingerire quantità abnormi di cibo nella totalità (considerate che già lo farete con piccole porzioni di ogni cosa…). Predisponetevi mentalmente dunque, a mangiare metà delle vostre solite porzioni o a piccoli assaggi “di tutto un po’”

Mangiate solo quello che vi piace davvero e avete voglia di mangiare, e non ingerite “per forza” tutto, per assaggiare tutto

Masticate a lungo e con calma durante il pasto, per avvertire il senso di sazietà e mangiare meno, per digerire poi meglio e per gustare appieno le portate

Non esagerate con gli alcolici sia per le calorie che apportano sia per non avere continuamente fame, e quindi poi sete e poi fame… a circolo vizioso. Riuscirete anche ad autocontrollarvi di più da sobri!