Come preparare il tè verde ?

Il tè verde è rinomato per le sue proprietà benefiche. Aiuta infatti a regolarizzare il metabolismo, mantiene in salute l’apparato cardiocircolatorio ed è un potente agente antiossidante che combatte i radicali liberi, tanto dannosi per la nostra salute.

I vantaggi non si fermano qui perché, a prescindere dalle sue straordinarie caratteristiche, bere una buona tazza di tè verde è un piacere a cui non ci si stanca mai. È l’ideale da sorseggiare nei mesi più freddi, ma anche da bere nelle stagioni calde lasciandolo raffreddare e godendoselo come buona bibita dissetante.

Tuttavia, può capitare di aver voglia di un gusto diverso per le nostre bevande. Come si fa allora a trarre quotidiano vantaggio da tutte le proprietà del tè verde senza abituarsi sempre allo stesso sapore? Semplice, basterà renderlo più vivace con l’aiuto di ingredienti reperibili, naturali e a loro volta benefici per il nostro organismo.





Con un po’ di fantasia è possibile creare piacevoli mix che allieteranno il palato. Le ricette che scopriremo a breve possono essere preparate sia con il tè in bustine che con quello sfuso. Per aumentare maggiormente i vantaggi per la nostra salute, si consiglia di scegliere il tè matcha. Si tratta della più alta qualità di tè verde.

Per realizzare questa varietà, l’intera foglie di tè viene macinata a terra con delle pietre, fino a ridurla in una finissima polvere che, sciolta in acqua, darà vita a una bevanda deliziosa.

Tè verde con arancia, zenzero e miele

Questo tè ha un aroma meraviglioso ed aiuta a rinforzare il sistema immunitario in maniera naturale. Se avete mal di gola, potete aumentare la dose di zenzero consigliata. Lo zenzero ha infatti la capacità di prevenire e sconfiggere le infiammazioni.

Ingredienti

1 porzione di tè verde (oppure una bustina o ½ cucchiaino di tè matcha)

5 fette di arancia

Una radice piccola di zenzero

¼ di cucchiaio di miele

Preparazione

Portate ad ebollizione una tazza d’acqua e lasciate in infusione al suo interno le fette di arancia e lo zenzero tagliato in tre parti per circa 4 minuti. Aggiungete il tè verde e attendete altri 3 minuti. Se utilizzate il tè matcha, sciogliete semplicemente la polvere nella teiera. Filtrate la soluzione, addolcite con il miele e godetevi la bevanda.

Tè vede freddo con sciroppo d’acero, lime, mela e menta

Per un drink rinfrescante, pungente e leggero non dovrete fare altro che seguire questa ricetta. La combinazione dei particolari ingrediente regala una carica di energia e dona sprint al sistema immunitario.

Ingredienti

1 porzione di tè verde (oppure una bustina o ½ cucchiaino di tè matcha)

1 cucchiaino di sciroppo d’acero

5 fette di lime

5 fette di mela

5 foglie di menta

Preparazione

Lasciate in infusione il tè verde in acqua bollente per 3 minuti (o sciogliete la polvere nel liquido, nel caso del tè matcha). Mescolate un cucchiaino di sciroppo d’acero dentro la tazza. Attendete qualche minuto che il tè raggiunga una temperatura vicina a quella ambiente e trasferite il tutto in un bicchiere colmo di ghiaccio. A questo punto, aggiungete la mela, il lime e la menta e il vostro tè sarà pronto

Tè matcha con cocco, latte e miele

Una bevanda cremosa e ricca di antiossidanti che si pone come perfetta alternativa al caffè. Ecco le caratteristiche di questa preparazione a base di tè matcha con cocco, latte e miele. Gli amminoacidi presenti negli ingredienti scelti promuovono l’energia del corpo e la concentrazione, senza compromettere il sonno come spesso capita bevendo il caffè.

Ingredienti

1 cucchiaino di tè matcha

1/3 di tazza di latte di cocco caldo

½ tazza di latte a scelta (mucca, riso, soia o qualsiasi altro preferiate)

2 cucchiaini di miele

cannella e cacao in polvere (opzionale)

Preparazione

Mixate insieme tutti gli ingredienti e gustatevi il piacere di questa deliziosa bevanda. Se preferite, potete spolverare il tutto con un pizzico di cannella o cacao in polvere: servirà a dare un gusto ancora più intenso al drink.

Con queste ricette potrete incorporare il tè verde alla vostra dieta quotidiana senza correre il rischio di abituarvi allo stesso sapore. Scegliete sempre prodotti di qualità che possano quindi apportare un reale beneficio alla vostra salute. Provate questi mix e trovate quello che preferite. Non abbiate paura di sperimentare e giocate con frutta e spezie per raggiungere il gusto da voi desiderato.