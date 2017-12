Come preparare una schiuma da bagno per momenti di relax

Fare un bagno caldo apporta diversi benefici al nostro organismo. Alcuni recenti studi hanno inoltre dimostrato che immergere il corpo nell’acqua tiepida può avere gli stessi effetti positivi di alcuni esercizi pensati per regolare il livello di zucchero all0interno del sangue.

Da secoli, la cultura egizia, greca, cinese e giapponese sfrutta i benefici terapeutici che derivano dal concedersi un bel bagno caldo. La sensazione derivata da questa piacevole pratica, inoltre, è in grado di migliorare notevolmente l’umore. Quando il corpo è attraversato dal calore dell’acqua, si riducono ansia e stress.

Le schiume per il bagno sono dei simpatici ed utili prodotti da gettare nella vostra vasca prima di immergervi al suo interno, così da creare delle scoppiettanti e rilassanti bolle. Possono infatti, specialmente quelle fatte in casa, essere d’aiuto anche nel contrastare alcuni piccoli disturbi legati alla pelle, come: secchezza, irritazioni e macchie cutanee.

Con i giusti ingredienti, le schiume per il bagno possono essere la chiave per aggiungere ulteriori benefici al bagno caldo. Vediamo insieme come preparare una schiuma da bagno fai da te a base di lavanda e camomilla. La lavanda è probabilmente uno dei prodotti più popolari da utilizzare nella vasca. È in grado infatti di rilassare e rendere il bagno un momento unico per se stessi.

Schiuma da bagno fai da te

Ingredienti

⦁ 1/2 tazza di olio di mandorle

⦁ 1 albume d’uovo

⦁ 1/4 di tazza di miele

⦁ 1/2 tazza di sapone di Marsiglia liquido

⦁ 1/2 cucchiaino di olio essenziale di lavanda

⦁ 1/2 cucchiaino di olio essenziale di camomilla

Per realizzare la propria schiuma da bagno naturale e fatta in casa è necessario procurarsi una giara o una bottiglia con una chiusura ermetica. Versate al suo interno l’albume, l’olio di mandorle e il miele, avendo cura di amalgamarli accuratamente tra loro. A questo punto, aggiungete il sapone liquido di Marsiglia al composto.

Versate poi i due rimanenti ingredienti e agitate con forza, chiudendo bene il barattolo. Pressate poi il tutto con una forchetta o un cucchiaio, spingendo il composto verso il fondo della giara. Una volta conclusa questa operazione, riponete il contenitore all’interno del frigorifero per qualche ora.

La vostra schiuma da bagno è pronta e potrete concedervi il vostro bagno caldo rigenerante. Ponetene un pezzo sotto l’acqua corrente che cade nella vostra vasca. Per bollicine più grandi, agitate leggermente l’acqua con le mani, creando dei vortici. Conservate il rimanente composto nel contenitore riposto nel frigorifero.

Benefici della schiuma da bagno casalinga

L’olio di mandorle è perfetto per fornire alla pelle il giusto grado di idratazione, soprattutto per le pelli molto secche. L’albume d’uovo, invece, è l’ideale per creare delle divertenti e rilassanti bolle che renderanno il vostro bagno un’esperienza ancora più piacevole. Il miele è un ingrediente buonissimo e ottimo per preparare diversi trattamenti di bellezza. Può risultare infatti davvero ottimale per risolvere piccoli problemi legati alla pelle di viso e corpo.

Esso è un umettante naturale, significa cioè che mantiene la giusta idratazione dell’epidermide. Possiede poi proprietà antibatteriche. Il sapone di Marsiglia è un ottimo prodotto ed è perfetto per detergere a fondo, pur essendo completamente naturale e privo di qualsiasi agente chimico.

Aggiungerlo alla ricetta per preparare la schiuma da bagno garantirà all’acqua un aroma da favola, così da godersi la migliore esperienza e maggiori benefici per la mente. Gli oli essenziali di camomilla e lavanda, invece, aiutano a diminuire lo stress e la sensazione d’ansia in modo efficace.

Liberate quindi la mente e godetevi un bel bagno caldo pieno di avvolgente schiuma. Con l’ausilio di ingredienti naturali e facilmente reperibili preparerete un prodotto che renderà quel momento ancora più magico e rilassante. Provate questa ricetta per concedere un regalo a corpo e mente.