Certo non è nemmeno una cosa semplice: non ci si sveglia una mattina e si corre per 42 Km e 195 metri come se fosse una passeggiata. Insomma non si corre una maratona da zero senza allenamento!

In media, una persona che non sia abituata a correre regolarmente e su distanze medio-lunghe, che ha un lavoro e una vita normale, necessita di circa un anno di allenamento prima di riuscire a portare a termine una maratona.

Ci vogliono sacrificio, costanza e una grande forza di volontà perché, per un anno (poco più o poco meno), almeno tre volte alla settimana bisognerà dedicare un paio d’ore alla corsa, senza arrendersi al freddo, al caldo, alla stanchezza, alla mancanza di voglia, alla fatica o alla sensazione di non farcela più.

Correre per una distanza e soprattutto per un tempo così lunghi (a meno che non siate Wilson Kipsang, che ha vinto la Maratona di Berlino con il tempo di 2 ore, 3 minuti e 23 secondi) è una grande sfida più per la testa che per gambe e polmoni. Lo stimolo è molto grande, visto che si tratta di una gara molto affascinante, un’impresa che si può definire quasi “estrema”, una sfida a se stessi e ai propri limiti.

Cominciare a correre

Il primo grande sforzo da compiere, prima di iniziare un vero e proprio allenamento, è quello di abituarsi a correre. Correre per quanto è possibile, poi riposarsi camminando e riprendere a correre; dopo qualche tempo cuore, testa e polmoni si abitueranno allo sforzo e sarà possibile correre per un’ora di fila senza mai fermarsi.

Preparazione per la maratona

Bisogna ora affrontare il secondo passo, cioè iniziare a misurare le distanze, servendosi di una delle tante applicazioni per smartphone oppure di un orologio con gps. Quando in un’ora si riusciranno a percorrere 10 km, si potrà iniziare a seguire una vera e propria tabella di allenamento, specifica per arrivare a percorrere la distanza, sempre tenendo a mente che non sarà possibile battere nessun record del mondo e che il vero obiettivo sarà arrivare al traguardo in posizione verticale.

Scarpe adatte per correre la maratona

A questo punto, se non si è già provveduto prima, sarà fondamentale scegliere un buon paio di scarpe; aumentando le distanze infatti, ci si accorgerà che una calzatura adeguata è fondamentale. Non bisogna spendere per forza molti soldi; ci sono in commercio buone scarpe a basso costo: l’importante è che siano sufficientemente comode e ammortizzate, leggere e da runner, in modo da ridurre (evitarli è impossibile) tutti quei microtraumi alle giunture che provoca la corsa. Con una scarpa che calza bene, il piede è sempre comodo e non si formano vesciche, che sono la conseguenza di calzature non adatte.

Programma allenamento maratona

L’altro grosso punto è la scelta del programma d’allenamento da seguire. Per chi corre da poco tempo, è meglio programmare una Maratona almeno con 8 mesi di preparazione: nei primi 3 mesi si inizia a partecipare alle gare sui 10km; nei 3 mesi successivi si inseriscono allenamenti lunghi e lenti con eventuali Mezze Maratone, e negli ultimi 2 mesi ci si incentra sull’obiettivo Maratona.