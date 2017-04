Come prevenire la comparsa dei capelli bianchi?

91 visite

La comparsa dei capelli bianchi può essere causata da diversi fattori. In età avanzata, l’ingrigirsi della chioma è un processo naturale, ma quando i capelli bianchi iniziano a spuntare intorno ai trent’anni, l’autostima può subire un brutto colpo.

Cosa causa i capelli bianchi?

La chioma perde il suo colore quando i melanociti intorno al follicolo del capello cominciano a produrre meno melanina. I capelli sono composti da cheratina che, quando perde l’apporto di colore dato appunto dalla melanina, rivela il suo colore che è naturalmente tendente al grigio-bianco.

Ciò è determinato da diversi elementi:

Fattori genetici. La prematura comparsa di capelli bianchi può essere di natura ereditaria.

La frenesia della vita moderna può influire in modo determinante nel processo di imbiancamento della chioma.

Carenza di sostanze nutritive. Una mancanza di calcio, rame o vitamina B12 sufficienti al nostro fabbisogno è un altro dei possibili fattori che incidono sulla comparsa prematura di capelli bianchi.

Cibo poco salutare e junk food. Oltre ad essere dannoso per la salute, se ingerito in grandi quantità, i cibi troppo salati, fritti o da fast food incidono sulla perdita di colore della chioma.

Consumo eccessivo di alcol e fumo. Il loro potere di danneggiare le cellule a lungo termine, indice sulla comparsa dei capelli bianchi.

Prodotti chimici per capelli. Bisogna stare attenti ai cosmetici che scegliamo. Trattamenti inadeguati possono danneggiare la nostra chioma e renderla prematuramente ingrigita.

Rimedi contro la crescita prematura dei capelli bianchi

Il primo passo consiste nell’avere una dieta sana e ben bilanciata. I capelli hanno bisogno di nutrizione e del giusto apporto di vitamine, in particolare di vitamina B12. Affinché non scenda mai sotto i livelli indicati, è bene integrare la propria alimentazione con spinaci, uova, frutti di mare, fragole e carote.

Non bisogna poi dimenticare i minerali: calcio e rame in particolare. Latte, funghi e fagioli contengono grandi quantità di questi elementi e sono l’ideale per compensarne la carenza.

Per combattere la comparsa prematura dei capelli bianchi è molto importante cercare di ritagliare del tempo per se stessi. Lo stress eccessivo non fa bene al nostro organismo, compresa la nostra chioma. Imparare delle tecniche di respirazione può servire per rilassare il corpo e la mente.

Anche le ore di sonno fanno la differenza contro i capelli bianchi. È stato dimostrato infatti che dormire meno di sette ore a notte accelera il processo di depigmentazione.