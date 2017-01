Come proteggere la pelle dal freddo?

Se d’estate la pelle del viso tende ad essere lucida e grassa, d’inverno il problema più comune è esattamente l’opposto: con l’arrivo dei primi freddi la pelle del viso è tirata, irritata, più secca e sensibile. Se non trattata adeguatamente si rischiano screpolature e arrossamenti diffusi.

Il freddo infatti tende a restringere i capillari che si trovano in particolar modo sulle guance e sul mento; quando poi si passa da un ambiente freddo ad uno più caldo il risultato è un’improvvisa dilatazione dei capillari che si traducono in arrossamenti diffusi.

I capillari si indeboliscono, la pelle del viso diventa sempre più secca e sensibile, anche a causa dei termosifoni che seccano l’aria, provocando dunque la disidratazione della pelle.

La parola chiave è dunque idratare e si inizia proprio a tavola: prediligendo cibi come frutta e verdura, ricchi d’acqua, si può contrastare efficacemente la secchezza dell’epidermide. Alimenti ricchi di vitamina C come kiwi, arance, mandarini e fragole aiutano nella stimolazione della produzione di collagene, l’ingrediente primario della nostra pelle. Tra le verdure vi consigliamo peperoni verdi, zucche, cavoli e pomodori.