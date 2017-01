Come proteggersi dal freddo in 5 mosse

Con le temperature che sono scese al di sotto dello O praticamente in tutta Italia in questo inverno che si conferma come il più rigido degli ultimi decenni, febbri e malanni come raffreddore, tosse e mal di gola sono lì pronti a farci una compagnia indesiderata.

Come proteggersi già a tavola dagli attacchi del freddo e dei sintomi influenzali?Bastano 5 semplici mosse con cui riusciremo ad evitare di essere bloccati in casa, seguendo semplicemente i consigli alimentari dell’Osservatorio ADI-Nestlé:

Mangiare in modo equilibrato

E’ proprio a tavola che si inizia a combattere l’influenza, infatti cibi ricchi di vitamina C, ferro, fibre, sali minerali e antiossidanti rafforzano le difese immunitarie.

Fare una ricca colazione

Una bevanda calda, un frutto (arance, mandarini ma anche kiwi o melograno) o un succo di frutta, cereali (preferibilmente integrali) ricchi di calcio e alimenti con zuccheri a lento rilascio sono l’ideale per una colazione “anti influenza”. Se durante la giornata vi coglie un leggero languorino, una barretta ai cereali o un quadratino di cioccolata non sono peccato!