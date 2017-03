Come realizzare uno chignon perfetto in pochi e semplici passi

Quest’anno vanno molto di moda i capelli raccolti, come per esempio nello chignon, una classica acconciatura che può essere resa più importante o più casual a seconda di come lo si fissa e di come lo si realizza.

Vediamo qualche semplice e pratico trucco che ci aiuterà ad avere capelli ordinati in soli 5 minuti grazie a quest’acconciatura tipica delle ballerine, ma oggi rivisitata in mille varianti e per diverse occasioni.

Quello che vi proponiamo oggi è adatto per chi desidera trovare un metodo per raccogliere capelli lunghi in modo rapido e con un risultato molto naturale. Si presenta infatti meno rigido di quello classico, da realizzare anche per un look da giorno e sicuramente trendy!

Esistono diversi metodi per crearlo ma la base di partenza è sempre la stessa. Premettiamo che per realizzare un chignon è necessario avere dei capelli almeno di media lunghezza, in quanto dei capelli corti difficilmente reggeranno.

Iniziate con lo spazzolare bene i capelli; successivamente cotonateli un po’ alle radici con un pettinino stretto, per avere maggiore volume.