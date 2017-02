Come ricaricare le capsule del caffè

6.268 visite

Le macchine del caffè con capsule sono una vera comodità: permettono di gustare un caffè buono come quello del bar, di prepararlo in pochi minuti la mattina appena svegli o in qualunque momento della giornata se ne ha voglia e, soprattutto, di essere “monoporzione” per grande gioia di chi è single o di chi è l’unico in casa ad amare il caffè.

Come tutte le cose c’è un rovescio della medaglia: costo maggiore di ogni singolo caffè (nonostante i prodotti compatibili) e maggior produzione di rifiuti che difficilmente si differenziano sono gli svantaggi maggiori dell’uso delle capsule. Quando si parla del loro riutilizzo si pensa spesso a dar vita a nuovi oggetti (solitamente monili) che ne trasformano una parte o il tutto ma in questo caso vogliamo proporre una tecnica per poterle riutilizzare proprio per preparare il caffè.

Ufficialmente sono dei prodotti usa-e-getta ma aguzzando l’ingegno è possibile dare nuova vita (anzi nuovo caffè) alla capsula così da poterla riutilizzare anche all’infinito. Bisogna avere un pò di pazienza anche se si tratta di un procedimento molto semplice diviso in tre fasi:

1. Svuotare la capsula aiutandosi con un coltello con cui tagliare la pellicola superiore, quella che viene forata dal meccanismo della macchina. Per eliminare ogni residuo di caffè già usato è bene lavare le capsule con acqua.