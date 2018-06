Come rimuovere l’abbronzatura

9 visite

Quando arriva l’estate tutti siamo alla ricerca di un colorito dorato che ci faccia dimenticare il pallore dell’inverno, ma può capitare che la ricerca dell’abbronzatura perfetta può fallire a causa dell’utilizzo di autoabbronzanti o a causa di un’esposizione al sole selvaggia. Ecco perchè magari cerchi metodi per togliere via l’abbronzatura.

L’utilizzo di autoabbronzanti può essere utile per ottenere un colorito sano quando non ci è proprio possibile prendere il sole. A lungo andare, però, può essere un problema in quanto l’accumulo di autoabbronzante sulla pelle può far sviluppare un colorito che vira verso l‘arancione oppure se non spalmato bene e in modo uniforme può causare delle macchie sulla pelle.

Esporsi al sole senza l’utilizzo di una crema solare può causare scottature e, successivamente, spellature e pelle morta. Il processo di spellatura ha come conseguenza una pelle screpolata e a macchie.





Durante le belle giornate all’aria aperta può capitare di prendere il sole inavvertitamente. In questi casi, poiché ci abbronziamo non intenzionalmente, l’abbronzatura non è uniforme e, magari, sono presenti anche i segni degli indumenti che indossavamo in quel momento. Come è ovvio, il risultato sarà molto antiestetico.

La pelle subisce un processo di esfoliazione naturale e l’abbronzatura viene rimossa nel giro di 3-4 settimane. Ma nei casi sopraelencati l’abbronzatura può diventare un problema e sentiamo il bisogno di eliminarla velocemente.

Fai uno scrub

Esfoliare la pelle utilizzando uno scrub è uno dei metodi più validi per eliminar l’abbronzatura indesiderata.

Fare uno scrub è molto facile e può essere fatto comodamente a casa utilizzando un paio di ingredienti:

olio d’oliva o yogurt bianco o miele

sale o zucchero

Mescolare questi ingredienti insieme e creare una sorta di crema che poi andrà applicata sulla pelle. Attenzione: se volete esfoliare la pelle del viso scegliere degli ingredienti con una grana sottile e delicata, come ad esempio la farina di mandorle o di cocco.

Sotto la doccia, prendere lo scrub e massaggiarlo con movimenti delicati e circolari sulla zona interessata da esfoliare. Risciacquare con abbondante acqua e tamponare con l’asciugamano.

Il risultato sarà immediato, lo strato superficiale corneo sarà eliminato e quindi l’abbronzatura schiarita. Di solito si consiglia di eseguire uno scrub una volta a settimana, ma considerando che abbiamo necessità di eliminare velocemente lo strato di abbronzatura, possiamo eseguire lo scrub anche una volta ogni 2-3 giorni.

Usa una spugna vegetale

È una zucca che essiccata assume un’aspetto fibroso. Perciò diventa una spugna, da usare sotto la doccia, ha la funzione di essere leggermente esfoliante sulla pelle.

Succo di limone e gel aloe vera

L’acido citrico presente nel succo di limone ha proprietà schiarenti, può essere applicato sulla pelle anche da solo ma tende a seccarla. Perciò, il giusto compromesso è quello di unire succo di limone e gel di aloe vera: quest’ultimo ha proprietà idratanti e quindi va a controbilanciare l’effetto del succo di limone.

Applicare il composto sulla pelle per circa 20-30 minuti e non esporsi al sole subito dopo.

Acido lattico

L’acido lattico ha un potere schiarente: utilizzare latte o uno yogurt da passare sulla pelle, lasciarlo agire per circa 20 minuti.

In commercio esistono anche prodotti per il peeling a base di acido lattico.

Poiché dopo i trattamenti di peeling la pelle è sensibile ai raggi solari è importante non esporsi al sole.

Avena e latticello

L’avena, passata sulla pelle o aggiunta nell’acqua della vasca, ha proprietà esfolianti. Il latticello contiene acido lattico e perciò è uno schiarente naturale. Insieme permettono di rimuovere efficacemente l’abbronzatura.

Quindi unire due cucchiai di avena al latticello in modo da ottenere una crema spalmabile e massaggiare delicatamente.

Cetriolo, limone e acqua di rose

Il cetriolo ha proprietà astringenti, il limone proprietà schiarenti e l’acqua di rose rinfresca la pelle. Con questo rimedio si schiarisce e allo stesso tempo si cerca di attenuare l’effetto pelle secca che il trattamento potrebbe causare. Si consiglia di strofinare sulla pelle e ripetere in trattamento una volta ogni 2-3 giorni fino all’ottenimento del risultato desiderato.

Crema idratante

Dopo aver preso il sole o dopo i trattamenti per eliminare l’abbronzatura non bisogna mai dimenticarsi di idratare la pelle. Mantenere la pelle in uno stato di idratazione adeguata permette di evitare gli inconvenienti legati alla pelle secca e alla sua esfoliazione massiva che spesso causa le antiestetiche macchie sulla pelle.