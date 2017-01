Come riutilizzare la frutta secca in cucina

Le feste di Natale sono terminate e in casa avete ancora tanta frutta secca da consumare? Invece di buttar via tutto o peggio ancora tentare di conservarle per il prossimo anno, perchè non riutilizzare la frutta a guscio e quella disidratata pee realizzare delle orignali ricette?.

Pistacchi, uvetta, noci e madorle, fichi secchi, datteri e chi più ne ha più ne metta, tutto torna utile in cucina per delle nuove e gustose pietanze da assaporare in compagnia durante il post-festa o al termine del pranzo domenicale.

Datteri

Con i datteri potete realizzare dei gustosi muffin per i più piccoli utilizzando la farina di cocco, oppure creare delle barrette energetiche con i datteri frullati, limone, crusca e mandorle. Inserire in un mix e mettere in comodi stampini.

Fichi secchi

Nel cesto natalizio avete ancora tanti fichi secchi da consumare? Perfetti ricoperti al cioccolato. Basta bagnarli nel cioccolato fuso e farli riposare in frigo per 2 ore. Un’alternativa sono le palline di pandoro. Basta spezzettare il pandoro e amalgamarlo con i mascarpone. Formare delle palline e mettere in frigo per 2 ore.

Sucecssivamente con l’aiuto di una stecca bagnarle nel cioccolato fuso e granella, mettere ancora in frigo per 2 ore. Servire.

Uvetta sultanina

Il modo migliore per riutilizzare l’uvetta è creare un gustoso strudel di mele e uvetta (ricordando le tradizioni altoatesine). Basta formare un panetto con farina, uova, zucchero, sale, buro, acqua tiepida, mele e uvetta. Spennellare con albume d’uovo e cuocere.

Muesli fatto in casa

Se avete ancora uvetta, mandorle, nocim, fiocchi d’avena potete preprare il perfetto muesli fatto in casa o la granola.