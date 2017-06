Come scegliere il doposole giusto per la tua abbronzatura!

Quando ci si espone ai raggi solari (anche se usiamo la giusta protezione) successivamente non possiamo prescindere dall’uso del famoso doposole.

Sono prodotti che aiutano la pelle a recuperare il corretto livello di idratazione dopo l’esposizione al sole, danno un senso di sollievo alla sensazione di bruciore e calore sulla pelle, riparano i danni minori causati dall’esposizione solare e prevengono l’insorgere dell‘eritema solare. Il doposole va usato sempre dopo ogni esposizione.

Dopo aver fatto la doccia applicare un prodotto doposole sulla pelle ogni giorno e se necessario ripetere più volte l’applicazione per non far diventare la pelle secche e disidratata. Grazie al loro contenuto (aloe vera, allantoina, vitamine) il doposole è un vero e proprio nutriente della pelle.

Cosa contengono i doposole? Come sceglierli e capire che si sta usando quello giusto? Tutto dipende dall’ INCI. Ecco alcuni pratici consigli sul doposole giusto da usare.

La scelta del doposole

La scelta del doposole da applicare sulla pelle dopo le esposizioni solari non è cosa semplice. In commercio ne esistono svariati tipi, ma non tutti in grado di dare apporto benefico alla nostra cute. Per quanto alcune delle sostanze contenute nei doposole possano avere una moderata azione di schermatura nei confronti dei raggi UV, in genere non sono da utilizzare come filtri solari.

Il doposole come suggerisce il termine stesso va applicato dopo essersi esposti ai raggi solari. Va applicato su tutto il corpo quotidianamente. I prodotti più sicuri sono in genere quelli naturali che troviamo in erboristeria e in alcune farmacie.

La scelta del doposole giusto è legata al contenuto, agli ingredienti di cui è composto. Prima della scelta è consigliabile leggere l’etichetta. Qui vi proponiamo alcuni prodotti doposole che hanno un buon INCI e quindi sicuri ed efficaci per la pelle.

Doposole Alkemilla

Il latte doposole Alkemilla è testato dermatologicamente e possiede un buon INCI, quindi adatto per la protezione della nostra pelle, per il sollievo e la sua corretta idratazione dopo essersi esposti ai raggi solari per raggiungere un’abbronzatura perfetta e sana.

Alkemilla è lenitivo e ricco di principi attivi idratanti, restituivi e calmanti come olio di mandorle dolci, olio di cocco, burro di cacao, estratti di aloe, altea, malva e semi di lino. Ottimo per la nostra pelle potete trovarlo su Amazon o nelle migliori erboristerie.





Lascia la pelle morbida e vellutata, e coadiuva la naturale rigenerazione dopo l’esposizione ai raggi solari, lasciando la pelle piacevolmente profumata grazie alla fragranza Monoi.

Doposole La Saponaria

Anche questo doposole ha un buon INCI e proprietà efficaci e benefiche per la nostra cute. Contiene olio extravergine di oliva, burro di karitè e olio di argan, nutrienti ed emollienti, e puro gel di aloe, rinfrescante e lenitivo. Acquistalo su Amazon.

Doposole Helan

La crema doposole Helan è formulata a base di principi attivi naturali e promette di proteggere la pelle dall’invecchiamento e dalla formazione delle rughe dovute ad un’esposizione prolungata ai raggi solari. Un buon INCI permette a questa crema di essere una valida scelta per la nostra pelle.

Contiene mallo di noce e estratto di melograno, è possibile acquistare la crema doposole Helan nei negozi NaturaSi o online.

Doposole Biovera

Biovera propone come doposole un prodotto a base di gel di aloe vera e di estratto di elicriso che contribuiscono a lenire ed ammorbidire la pelle dopo la lunga esposizione al sole di una giornata trascorsa in spiaggia. INCI testato e ottimo per l’utilizzo del prodotto.

Doposole Tea Natura

Il doposole Tea Natura è un prodotto biologico e naturale con un buon INCI grazie anche ai suoi ingredienti “naturalis”:

olio di crusca d riso

aloe barbadensis

estratto oleoso di iperico

E’ un prodotto rinfrescante, emolliente e lenitivo per le pelli arrossate dopo un’esposizione prolungata al sole. Acquistalo su Amazon.

Doposole Biofficina Toscana

Il doposole Biofficina Toscana “Brezza Luminosa” è un prezioso fluido per viso, corpo e capelli, delicatamente profumato e dalle proprietà idratanti, rinfrescanti ed illuminanti. Ha un buon INCI insieme a ingredienti non nocivi per la pelle.

Il doposole Brezza Luminosa contiene: olio di girasole, estratto di carota e vitamina E.

Doposole Omia

Il doposole Eco-Biologico OMIA è un latte coadiuvante lenitivo a base di Gel di Aloe Barbadensis Miller da coltivazione biologica certificata. Sollievo Immediato, idratazione e freschezza per pelli arrossate e danneggiate dal sole. La pelle inaridita ritrova la sua naturale idratazione.

Contiene una miscela pregiata di fattori idratanti, naturali e biologici, tra i quali l’olio di Argan, l’olio di Macadamia e il burro di Karitè. Il Dopo sole Eco Bio OMIA ha dimostrato, durante gli studi effettuati, una considerevole riduzione dell’ arrossamento cutaneo, donando immediato sollievo alla pelle dopo un’eccessiva esposizione al sole. Il prodotto contiene 0% di parabeni, 0% glicole propilenico, 0% PEG, 0% coloranti sintetici, 0% siliconi.

Proteggi la tua pelle sempre, prima e soprattutto dopo il sole!