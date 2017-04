Come scegliere la bilancia pesapersone adatta ad ogni esigenza

138 visite

Esistono differenti modelli di bilancia pesapersone. In commercio è possibile trovarne di tutte le forme, misure e per ogni tasca. Le bilance pesapersone più comuni sono di tre tipi: meccaniche tradizionali, elettroniche o digitali e quelle analizzatrici di massa corporea (body fat analyzer – BFA).

Mentre le prime due forniscono una lettura basilare del proprio peso corporeo, le BFA sono in grado di dare più informazioni sulla composizione della struttura del corpo. Decidere quale tipo di bilancia pesapersone fa al caso nostro dipende essenzialmente da quello che cerchiamo da questo strumento.

Vediamone insieme le caratteristiche principali di queste tre tipologie di bilance.

Body fat analyzer

Oltre a misurare il peso, queste bilance possono anche mostrare la percentuale di massa grassa del proprio corpo. In questo modo, è più facile distinguere la perdita di grasso dalla perdita effettiva di peso. Le più innovative tra queste bilance sono anche in grado di calcolare la densità ossea, la percentuale di acqua nell’organismo e l’indice di massa corporea (BMI).

Per misurazioni più accurate, le BFA hanno bisogno di alcuni dati vitali della persona da inserire all’interno del sistema elettronico dello strumento, ad esempio età e genere.

Per misurare la massa grassa, le BFA inviano un piccolissimo segnale elettrico intorno al corpo. La corrente si muove più lentamente attraverso il grasso e più velocemente attraverso i muscoli. Così, la velocità con cui il segnale si propaga nel corpo permette alla bilancia di calcolare la percentuale di grasso e la densità della muscolatura.

A causa del suo funzionamento, l’uso delle BFA è sconsigliato nelle persone con pacemaker, patologie mediche o donne in gravidanza. Non sono consigliate nemmeno a bambini di età inferiore ai 10 anni.

Il prezzo di questo tipo di bilance è molto variabile. Si parte da un minimo di 20 euro per i modelli più basilari, fino a circa 300 euro per un macchinario dalle alte funzionalità. I modelli più costosi forniscono più tipi di misurazioni.

È possibile anche acquistare BFA con differenti optional studiati per renderne più immediato l’utilizzo: alcune hanno addirittura il display staccabile, per poterselo portare dietro. Esistono modelli di BFA capaci di connettersi al tablet o allo smartphone per monitorare i proprio risultati attraverso i loro schermi.