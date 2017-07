Prova costume non superata?

239 visite

La prova costume è da sempre il terrore numero uno delle donne. C’è chi parte con qualche mese di anticipo e si mette a dieta e c’è chi, invece, si riduce all’ultimo minuto.

Per quest’ultima categoria la situazione diventa “da panico” quando la prova del bikini non soddisfa le esigenze personali. Cuscinetti, pancetta, cellulite…e chi più ne ha più ne metta!

Cosa fare? Se non si supera la temibile priva del costume è necessario correre ai ripari con 4 trucchetti efficaci e veloci per arrivare in spiaggia in perfetta forma fisica! Sono esercizi pratici e miracolosi.

Gli esercizi della prova costume

Ormai siamo in estate ed è tardi per mettersi a dieta o ricorrere a quelle detox. Cosa fare? Se avete fatto da pochi giorni la prova costume e vi siete accorte che qualcosa non va e vi è scappata di mano, c’è poco da fare.

Rinunciare? Per niente affatto. Ecco alcuni esercizi semplici, facili che si possono fare tranquillamente a casa, senza bisogno di palestre o centri estetici, per tornare in forma smagliante,

Sono 4 esercizi per riprendere i punti del copro più soggetti a “degrado”, ovvero glutei, gambe, braccia e pancia. Vediamo insieme quali sono.





Braccia

Come eliminare quelle adiposità dalle braccia? Basta eseguire questi semplici esercizi. In posizione eretta con le gambe leggermente divaricate e le braccia lungo il corpo, tenete tra le mani dei pesetti (o bottiglie d’acqua da mezzo litro).

Alzate le braccia sopra la testa tenendo ferme tutte le altre parti del corpo. A questo punto abbassatele e riportatele all’altezza delle spalle. Poi rialzatele ancora. Fate questo esercizio 20 volte a braccia alternate.

Gambe

Volete rassodare le gambe? E’ utile fare degli affondi. Cominciate da quelli frontali. Mettetevi in piedi con le gambe unite e busto e schiena fermi. Fate un passo in avanti con la gamba destra fino a formare un angolo di 45 gradi con il ginocchio.

Nello stesso momento, piegate il ginocchio sinistro in modo che arrivi a sfiorare terra. Sollevate il tallone e ridatevi lo slancio per tornare indietro. Fate 10 affondi per ogni gamba e il risultato sarà sorprendente.

Glutei

E’ il punto dolente delle donne. Come rassodarlo per metterlo in mostra in spiaggia? Mettetevi di fronte a una sedia e mettete il piede destro sulla seduta.

A questo punto, salite sulla sedia spingendo sulla gamba destra e portando su quella sinistra fino a piegare il ginocchio. Tornate giù. Ripetete l’esercizio 15 volte e cambiate gamba.

Pancia

Per avere una pancia piatta e magra niente di più efficace degli addominali. Cominciate con potenziare gli addominali bassi con l’esercizio tradizionale della bicicletta mettendo le mani sotto i glutei.

Ripetete la bicicletta in posizione supina per 3 volte con movimenti da 10 sequenze. In pochi giorni i risultati saranno visibili su tutte le parti del corpo più critiche. Rifate la prova costume e buona fortuna!