Come usare l’hennè per tingere e curare i capelli

L’uso dell’hennè come trattamento cosmetico per capelli è una tradizione viva da secoli nei Paesi mediorientali, in particolare in India. Da qualche anno però, il suo uso si è ampiamente diffuso anche nel mondo occidentale.

L’hennè è un arbusto spinoso le cui componenti – essiccate e macerate – sono in grado di ridare nuova vita ai capelli. Sono note infatti le sue proprietà coloranti e ristrutturanti, in grado di prendersi cura anche dei capelli più problematici.

Questa pianta è inoltre fortemente pigmentata, ponendosi così come una valida alternativa naturale ad una tintura leggera della chioma.

Come tingere i capelli con l’hennè

L’hennè è totalmente privo di ammoniaca o altre sostanze chimiche in grado di danneggiare il cuoio capelluto ed è addirittura indicato per combattere la forfora e alcuni tipi di infezione. Può essere usato comodamente a casa in modo facile ed economico.

Bisogna essere molto attenti nella scelte dell’hennè per evitare di ritrovarsi a utilizzare dei composti che ne contengono solo una minima quantità, annullandone così l’efficacia. Per questo motivo, prima di acquistare è bene leggere l’INCI sulla confezione: l’hennè puro ha come ingrediente esclusivamente Lawsonia Inermis 100%.

Questo tipo di hennè conferisce alla chioma una colorazione tendente al castano con sfumature rosso-arancio. Non è possibile ottenere diversi tipi di colore se non con delle soluzioni combinate con Indigo naturale e altre piante che donano alla capigliatura un colore più scuro e intenso.

La procedura di preparazione del trattamento all’hennè non è difficile, ma necessita di tempo.

Cominciate col prendere una ciotola e un cucchiaio che non siano di metallo (questo materiale può infatti provocare delle reazioni chimiche a contatto con l’hennè, in grado di alterarne la composizione e l’efficacia, con il rischio di colorare la chioma di verde).

Mescolate circa 100 grammi di polvere – la quantità dipende molto dalla lunghezza dei capelli – con acqua tiepida o latte per un trattamento più idratante.

Una volta preparato il composto, lasciatelo riposare per diverse ore. L’ideale tempo di fermentazione si aggira intorno alle 10-12 ore.

Appena la mistura risulta pronta, mescolatela ancora e applicate dalle radici fino alle punte dei capelli asciutti e appena lavati esclusivamente con lo shampoo, senza aggiunta di balsamo finale. A questo punto, avvolgete la testa con della pellicola trasparente per mantenere caldo e coperto il cuoio capelluto.