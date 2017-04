1.971 visite

Con la Pasquetta anche quest’anno sono ufficialmente terminate le vacanze pasquali. Probabilmente anche la nostra casa, soprattutto se siamo mamme, sarà stata invasa da uova di cioccolato di ogni tipo, cioccolato al latte, cioccolato nero, bianco o fondente.

Nei giorni seguenti sarà dura smaltire tutta la cioccolata accumulata, a meno di non vanificare i risultati ottenuti con la nostra dieta in vista della festività.

Come riciclare le uova di Pasqua?

Ma esistono modi alternativi di impiegare la cioccolata avanzata: oltre che mangiarla, naturalmente, è possibile utilizzarla per preparare ricette gustose, magari con l’aiuto dei nostri figli che impareranno – divertendosi – in quanti modi diversi si può utilizzare il cioccolato. Per le ricette che vi indichiamo è possibile usare qualsiasi tipo di cioccolato; è però raccomandabile non mischiare tipi diversi di cioccolato tra di loro, per le ricette proposte utilizzate quindi un solo tipo per volta.

Il cioccolato avanzato può essere utilizzato per glassare un dolce. Per farlo occorre triturare il cioccolato e farlo fondere a bagnomaria con del burro (250 g di cioccolata per 125 g di burro). La glassa così ottenuta può essere stesa sul dolce con l’aiuto di una spatola metallica partendo dall’alto per lisciare poi verso i bordi.

Oppure è possibile preparare dei dolcetti a base di frutta secca ricoperti di cioccolato. Bisogna far fondere il cioccolato alla temperatura di 45°, lasciarlo raffreddare e poi riportare il cioccolato a bagnomaria alla temperatura di 32°.

Si possono ottenere delle scaglie di cioccolato per la decorazione di dolci, semplicemente utilizzando un pelaverdure. Si otterrano così delle piccole scaglie di cioccolato utili per guarnire diversi tipi di piatti, dalla frutta ai prodotti di pasticceria.