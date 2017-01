Congestione: sintomi e primo soccorso

41 visite

La congestione (scientificamente conosciuta con il termine congestione digestiva) è un disturbo che colpisce l’apparto gastro-intestinale (più specificatamente la digestione) a causa di improvvisi sbalzi termici freddo-caldo e viceversa. Durante il fenomeno digestivo il sangue è nei pressi dell’addome e un brusco cambiamento delle temperature ne produce un blocco.

Sentiamo il termine congestione soprattutto in estate, quando per fronteggiare erroneamente le calure beviamo bevande fredde o peggio ancora ghiacciate. Come capire che si tratta di congestione? Come intervenire tempestivamente e quali errori evitare?.

Congestione: sintomi

La congestione tipica della stagione estiva può avvenire dopo aver assunto una bevanda ghiacciata o a seguito di un bagno a mare dopo i pasti. I sintomi più comuni della congestione sono abbastanza seri da subito ed è indispensabile intervenire tempestivamente. Solo in rari casi i sintomi vengono confusi con altre problematiche. Come riconoscere una congestione? Ecco i sintomi più comuni:

brividi

crampi addominali

capogiri

nausea e vomito

mal di testa

pelle d’oca

pallore

sudorazione fredda

stato confusionale

svenimento

etc

E’ importante ricordare che i primissimi segni che indicano la congestione digestiva sono: pallore e sudorazione, brividi, crampi addominali e disturbi alla testa. E’ necessario chiamare subito un’ambulanza o recarsi al primo pronto soccorso. Vietato allarmarsi e soprattutto causare ansie al soggetto interessato dalla congestione, mantenere la calma e se il personale medico tarda, prestare i primi soccorsi.

Congestione: primi soccorsi

Cosa fare nei minuti successivi ad una congestione? Per prima cosa distendere la persona su una superficie piana, tranquillizzarla e procedere con queste manovre. E’ vietato allarmarsi e allarmare: