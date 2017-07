139 visite

Connettivina Bio è una crema ad uso topico che ha la stessa formulazione della classica Connettivina e viene impiegata per il trattamento delle abrasioni e delle lesioni della pelle.

Connettiivina Bio aiuta a cicatrizzare le ferite e ripristinare il naturale equilibrio cutaneo. Come si presenta Connettivina Bio? Come usarla? Quali benefici? Quando non deve essere usata?

Cos’è Connettivina Bio?

Connettivina Bio è una crema ad uso topico a base di acido ialuronico usata per accelerare la guarigione di ferite della pelle. La crema ha la stessa formulazione della Connettivina e può essere usata anche per il trattamento di:

irritazioni cutanee (anche quelle dovute ad agenti fisici come sole e vento)

lesioni cutanee

abrasioni

escoriazioni

scottature

ustioni di lieve entità

ragadi al seno

eritema

irritazioni da pannolino

ulcere cutanee

piaghe da decubito

Il prodotto si presenta sotto forma di tubetto da 25 g reperibile nelle migliori farmacie al costo di 8 euro e senza obbligo di ricetta medica.

Perchè è importante l’acido ialuronico?

L’acido ialuronico è la sostanza fondamentale prodotta dai fibroblasti per la riparazione e rigenerazione della pelle. L’acido accelera i processi svolti dalle altre cellule.





L’acido ialuronico contenuto in Connettivina Bio non funge solo da medicinale ma anche da fautore di bellezza (ben noto il suo impiego nei prodotti cosmetici).

L’acido ialuronico, non solo favorisce la guarigione e riparazione cutanea, ma favorisce anche il mantenimento di una pelle sana, morbida, giovane, idratata.

Incrementando i livelli di acido ialuronico giorno per giorno si allontanano i segni del tempo favorendo il metabolismo delle cellule della pelle.

Come usare Connettivina BIo?

Connettivina Bio è una crema con acido ialuronico che può essere usata in tutte le parti del corpo interessate da abrasioni e lesioni. La sua azione è riparatrice e riequilibrante dello strato cutaneo.

Può essere applicata una o più volte al giorno dopo aver accuratamente disinfettato la zona da trattare con una garza o un bendaggio sterile. Stendere un velo leggero di crema sulla zona e applicare con costanza ogni giorno per brevi periodi di trattamento.

Controindicazioni di Connettivina Bio

Connettivina Bio è una crema che non ha particolari controindicazioni ed effetti collaterali. Non può essere utilizzato in soggetti:

con gravi patologie

ipersensibili ad uno degli eccipienti o al principio attivo

ad uno degli eccipienti o al principio attivo al di sotto dei 3 anni

che usano disinfettanti con sali di ammonio quaternario

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza, conservare a temperature inferiori ai 30° e rivolgersi al medico se notate qualsiasi effetto indesiderato sulla pelle dopo l’applicazione della crema.