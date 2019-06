Consigli di benessere per il giorno del matrimonio

Il giorno del matrimonio è quello che molte di noi considerano il giorno più bello della propria vita: l’emozione che regala quella giornata, la bellezza di unirci finalmente alla nostra dolce metà e di festeggiare questo momento con le persone più care è sicuramente qualcosa che ricorderemo per sempre.

Tuttavia, i preparativi per le nozze possono essere davvero stressanti e spesso ci ritroviamo con un sovraccarico di incombenze da portare a termine prima del fatidico giorno: il ristorante da scegliere, gli inviti da consegnare, la cura di ogni minimo dettaglio legato alla cerimonia e alla festa e, infine, l’abito.

Prendersi cura del proprio corpo prima del matrimonio

Altrettanto importante è, però – e questo molte future sposine lo danno un po’ per scontato – preparare il nostro corpo e la nostra pelle a brillare, letteralmente, infondendo luce e bellezza intorno a noi.

Prendersi cura di noi è lo step fondamentale che ci dovrebbe accompagnare durante tutto il percorso dei preparativi matrimoniali, in particolare nei giorni che precedono la cerimonia e anche nel giorno stesso.

Non è semplice sapere come farlo al meglio e ci sono tante accuratezze che, se messe in pratica, possono aiutarci quanto l’abito, l’acconciatura e il make-up dei nostri sogni ad essere perfette.

Come avere una bella pelle nel wedding-day

Inutile negarlo, anche se un buon make-up può fare molto e farci apparire radiose, curare la pelle è ancora più importante ed è una cosa di cui dobbiamo occuparci fin dai primi mesi di preparazione.

Ecco alcuni stratagemmi furbi per giungere al giorno del matrimonio con una pelle bellissima, idratata e priva di imperfezioni:

Idratazione: E’ bene ricordarsi di bere moltissima acqua e mangiare cibi che siano ricchi di acqua (quindi sì alla frutta e alla verdura).

E’ bene ricordarsi di bere moltissima acqua e mangiare cibi che siano ricchi di acqua (quindi sì alla frutta e alla verdura). Depurazione : nei mesi precedenti al matrimonio, bisogna ricordarsi di lavare il viso ogni giorno con un sapone delicato specifico e di struccarsi perfettamente, magari con dell’acqua micellare o comunque con prodotti che permettano di eliminare bene ogni tipo di batterio.

: nei mesi precedenti al matrimonio, bisogna ricordarsi di lavare il viso ogni giorno con un sapone delicato specifico e di struccarsi perfettamente, magari con dell’acqua micellare o comunque con prodotti che permettano di eliminare bene ogni tipo di batterio. Esfoliazione : per liberare la pelle da punti neri e inestetismi, l’ideale potrebbe essere fare uno scrub (ancora meglio se naturale e fai da te, come quello che trovi in questa ricetta) una volta alla settimana fino al grande giorno.

: per liberare la pelle da punti neri e inestetismi, l’ideale potrebbe essere fare uno scrub (ancora meglio se naturale e fai da te, come quello che trovi in questa ricetta) una volta alla settimana fino al grande giorno. Coccole : anche se normalmente non ci prestate molta attenzione, nei mesi precedenti al matrimonio andare dall’estetista almeno una volta al mese per coccolarsi con qualche trattamento al viso o al corpo è una buona abitudine che serve a pulire la pelle in profondità e a tenerla sempre idratata e perfetta.

: anche se normalmente non ci prestate molta attenzione, nei mesi precedenti al matrimonio andare dall’estetista almeno una volta al mese per coccolarsi con qualche trattamento al viso o al corpo è una buona abitudine che serve a pulire la pelle in profondità e a tenerla sempre idratata e perfetta. Peeling : questo trattamento può essere eseguito qualche settimana prima del fatidico sì per sanare imperfezioni, rughe e macchie della pelle e renderla più tonica e uniforme. Qui puoi trovare tutte le informazioni utili in materia.

: questo trattamento può essere eseguito qualche settimana prima del fatidico sì per sanare imperfezioni, rughe e macchie della pelle e renderla più tonica e uniforme. Qui puoi trovare tutte le informazioni utili in materia. Attenzione alle creme che si usano: particolare importanza alla nostra routine quotidiana, soprattutto per quanto riguarda la crema viso più adatta al nostro tipo di pelle. E’ importante, infatti, capire se abbiamo la pelle secca, mista o grassa e in base a ciò scegliere il cosmetico migliore per idratarla.

che si usano: particolare importanza alla nostra routine quotidiana, soprattutto per quanto riguarda la crema viso più adatta al nostro tipo di pelle. E’ importante, infatti, capire se abbiamo la pelle secca, mista o grassa e in base a ciò scegliere il cosmetico migliore per idratarla. Depilazione : una cosa da non dimenticare è che la ceretta pre-matrimonio non va fatta il giorno prima, onde evitare antiestetici arrossamenti nel giorno delle nozze.

: una cosa da non dimenticare è che la ceretta pre-matrimonio non va fatta il giorno prima, onde evitare antiestetici arrossamenti nel giorno delle nozze. Stop a borse e occhiaie: inestetismi di cui molte di noi soffrono, soprattutto sotto stress, le borse e e le occhiaie possono essere ridotte visibilmente con qualche accuratezza, una buona idratazione e un massaggio circolare al contorno occhi con una crema mirata.

Come avere capelli perfetti?

Nel momento in cui si decide di sposarsi, pensare all’acconciatura, al taglio e al colore che si vorrebbe avere nel grande giorno è tra le prime cose da fare. Perciò, è meglio dare fin da subito ai capelli il taglio e il colore che si desidera, in modo da non restare deluse da una tonalità sbagliata o da capelli troppo corti per poterli acconciare come avevamo previsto.

Inoltre, non bisogna dimenticare di prendersi cura della propria chioma con delle maschere mirate, da fare almeno una volta alla settimana, per evitare di arrivare al matrimonio con capelli fragili, spezzati e visibilmente spenti.

Se abbiamo i capelli tinti, il colore va preservato con qualche procedimento specifico. Per tutti gli altri casi, si possono realizzare moltissime maschere fai-da-te semplici ed efficaci (eccone qualche maschera fai da te).

Infine, nel giorno delle nozze l’acconciatura deve essere perfetta e per questo motivo è bene partire prevenute e munirsi di forcine, pettini e lacca per poterla aggiustare al volo se, per qualche ragione, dovesse rovinarsi durante la festa.

L’abito dei nostri sogni, ma comodo!

La scelta dell’abito da sposa, infine, è forse tra le più importanti, perché tutte vorremmo essere bellissime e mozzafiato nel giorno in cui siamo sotto gli occhi di tutti i nostri invitati.

Prima parola d’ordine: comodità , perchè sarà una giornata impegnativa e non ha senso sottoporsi a oltre 12 ore di sofferenza, in un vestito magari troppo stretto, o troppo pesante, o con uno strascico ingestibile.

L’attenzione alla marca è fondamentale, perché desideriamo un abito di qualità e che ci vesta in modo perfetto, ma che sia anche comodo (ad esempio, Pronovias Italia è uno dei brand che, in Italia, investe impegno e dedizione nel confezionamento dell’abito).

Non è facile, quindi, scegliere il vestito che più si adatti alla nostra linea, ai nostri desideri e alle nostre esigenze: c’è chi sogna essere una principessa con un vestito dalle linee morbide e vaporose, chi preferisce la semplicità di un abito senza fronzoli, chi predilige l’eleganza della classicità.

In quest’ultimo caso, una valida alternativa potrebbe essere rappresentata dagli abiti da sposa in pizzo vintage, dallo stile unico e originale, ma soprattutto dalla raffinatezza senza tempo.