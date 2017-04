Dieci consigli per prevenire le malattie della pelle

201 visite

L’esposizione scorretta ai raggi solari è la principale causa di molte malattie della pelle. Le responsabili sono le dannose radiazioni ultraviolette (UV) che si dividono a loro volta in UVA e UVB.

Non tutti forse sanno che non è necessario recarsi in spiaggia per essere sottoposti all’esposizione potenzialmente dannosa ai raggi solari; anche il normale sole cittadino può distruggere le cellule superficiali della pelle. Per questo motivo è molto importate proteggerla in ogni situazione, non solo in vacanza al mare.

Ecco dieci regole per salvaguardare al meglio la nostra pelle dai raggi ultravioletti.

Usate una protezione solare anche in città

Il fattore di protezione consigliato (spf) è almeno di 15, da aumentare in caso di esposizione diretta o di pelle particolarmente chiara. L’uso della protezione solare riduce il rischio di malattie della pelle del 50%. Per una migliore efficacia, l’applicazione deve essere effettuata almeno 15 minuti prima di uscire.

Riapplicate la protezione più volte durante il giorno

Per rendere la sua efficacia continuativa, la crema protettiva deve essere applicata ogni due ore o più spesso se ci si tuffa in acqua o si suda.

Se avete la pelle molto chiara, un buon metodo per prepararla all’esposizione solare e limitare eventuale danni è quello di spalmarsi uno strato di protezione la sera prima: questo procedimento aiuta ad assorbire meglio il prodotto per aumentarne il potere protettivo.

Non dimenticatevi delle labbra

Le labbra vengono spesso messe in secondo piano quando si tratta di difendersi dagli UV. È importante però prendersene cura applicando un balsamo protettivo adatto allo scopo. In commercio ce ne sono tantissimi adatti ad ogni esigenza.

Indossate un capellino

I raggi solari sono più intensi nelle ore che vanno dalle dieci di mattina alle quattro di pomeriggio. Se si è esposti al sole durante questo lasso di tempo, è bene indossare un copricapo in grado di coprirci parzialmente il viso.

Proteggete anche le zone meno visibili

Spesso ci si dimentica di proteggere dal sole punti come le orecchie, l’attaccatura dei capelli, il décolleté o le mani. Queste zone diventano così un ottimo bersaglio per i raggi ultravioletti.

Non sottovalutate i raggi riflessi

Ricordatevi che gli ombrelloni o le fronde degli alberi lasciano trapassare qualche raggio ultravioletto, non sono quindi uno schermo totalmente efficace. Inoltre, non proteggono dall’incidenza dei raggi riflessi sulla sabbia o sul terreno. State attenti quindi a quelle parti del corpo più predisposte a ricevere i fasci solari indiretti, come il mento, particolarmente vulnerabile in questi casi.