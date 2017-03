45 visite

Il coriandolo (Coriandrum sativum) denominato anche prezzemolo cinese, è una pianta di origini mediterranee appartenente alla famiglia delle Ombrellifere. La pianta del coriandolo è famosa per le sue proprietà benefiche antispasmodiche e per i suoi usi in cucina grazie all’utilizzo delle foglie del coriandolo (molto diffuse nella cucina orientale). Il termine deriva dal greco e significa “cimice“, infatti la pianta emana lo stesso odore sgradevole dell’insetto fino al periodo della maturazione.

Quali sono le caratteristiche del coriandolo? Quali proprietà benefiche e quali usi ha la pianta? Scopriamolo insieme.

Caratteristiche e valori nutrizionali del coriandolo

Il coriandolo è una pianta molto conosciuta fin dall’antichità per via dei suoi semi. Plinio Il Vecchio sosteneva infatti che i semi di questa pianta, se messi sotto il cuscino prima di dormire, potessero essere miracolosi per problemi di emicrania e stati febbrili.

Anche oggi sono proprio i semi del coriandolo a contenere i principi attivi importanti per le diverse proprietà benefiche. I principi attivi contenuti nei semi della pianta sono:

olio essenziale che contiene pinene e linalolo

che contiene pinene e linalolo mucillagini (fibre alimentari)

(fibre alimentari) tannini antiossidanti

Il coriandolo contiene anche poche calorie, in 100 g di prodotto fresco ci sono circa 23 Kcal, i suoi valori nutrizionali comprendono:

proteine

carboidrati

zuccheri

grassi

colesterolo

fibra

sodio

Proprietà e benefici del coriandolo

Il coriandolo ha proprietà carminative, antispasmodiche e stomachiche. E’ considerato un antibiotico naturale e ottimo rimedio naturale per la digestione, coliche e dolori addominali. Il coriandolo è indicato anche per i diabetici. Con l’erba aromatica si può infatti preparare un infuso digestivo con 2 g di erba e 100 ml di acqua da portare ad ebollizione. Bastano 2 cucchiaini dopo i pasti per favorire la digestione. Il coriandolo è inoltre efficace:

come rilassante e calmante di dolori

come rimedio contro astenia e stanchezza

in stati influenzali

per nausea e diarrea

come antibatterico e disinfettante

e disinfettante per ridurre il coelstrolo cattivo (LDL)

(LDL) come rimedio per la memoria

per le anemie

per impacchi e lozioni calmanti e lenitive

per cicatrizzare ferite

per un bagno rivitalizzante

per un beneficio di occhi e vista

azione chelante verso i metalli pesanti (utile per rimuovere il mercurio, piombo e alluminio nelle pareti interstiziali dell’organismo)

Alcune persone aggiungono altre erbe per potenziarne i benefici o aggiustarne il sapore. Le erbe privilegiate da abbinare al coriandolo sono: melissa e menta. Grazie alle proprietà antiossidanti il coriandolo è un ottimo anti-age naturale e aiuta il fegato a depurarsi e rigenerarsi.

Secondo alcuni studi scientifici, il coriandolo sarebbe in grado di proteggere l’organismo dalla salmonella, grazie ad una sostanza in esso contenuta (dodecenal)

Come usare il coriandolo?

Il coriandolo è un vegetale povero di calorie e con qualità organolettiche utili al corpo su diversi fronti. Ecco le varie forme in cui poter adoperare la spezia:

granuli : per pediluvi sgonfianti di piedi e caviglie

: per pediluvi sgonfianti di piedi e caviglie estratto di coriandolo: per combattere infezioni urinarie e candida

di coriandolo: per combattere infezioni urinarie e candida olio : utile per acne,psoriasi, dermatiti e come ingrediente in cosmetica

: utile per acne,psoriasi, dermatiti e come ingrediente in cosmetica infusi: per digestione, emicrania e mal di testa

Usi in cucina del coriandolo

Il coriandolo è una pianta dal sapore aromatico e delicato (sgradevole solo prima della maturazione) e per questo motivo indicato nella preparazione e condimento di alcuni piatti. Questa spezia aromatica (macinata) è impiegata per insaporire: