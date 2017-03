Corporea a Città della Scienza

Corporea è la più grande mostra interattiva internazionale sul corpo umano, inaugurato a Città della Scienza di Napoli il 4 marzo 2017 alla presenza del Ministro Grasso e del Governatore della Campania De Lica,

Il Museo è stato fortemente voluto e realizzato con fondi comunitari per dare una risposta di rinascita e speranza nel futuro dopo il terribile incendio doloso di 4 anni fa che distrusse l’intero centro scientifico campano. Il 5 marzo boom di visitatori a Città della Scienza, un plesso di 5000 mq che il prossimo 19 marzo inaugurerà anche il Planetario.

E’ un viaggio virtuale e conoscitivo alla scoperta dei segreti del corpo umano, degli straordinari meccanismi dei suoi organi, dei processi meravigliosi di ricrescita.

Corporea è un museo simbolo dedicato alla Salute e alla prevenzione. E’ un modo per far conoscere in modo interattivo e divertente tutti i segreti di una macchina perfetta che è il nostro corpo.

E dopo aver conosciuto nei dettagli la struttura dell’organismo umano, basta alzare lo sguardo e perdersi in uno spazio tridimensionale tra stelle e universo (Planetario). Anche quest’altra iniziativa è stata fortemente voluta per dare ai più giovani un’occasione in più per costruire il proprio futuro osservando lo spazio.

Corporea è un vero e proprio viaggio nel corpo umano per conoscerlo di più e acquisire maggiori informazioni per tenerlo in equilibrio e in salute. Il Museo è un’esperienza a 360° che comprende:

Queste aree comprendono:

Le mostre di Corporea sono proposte in tre differenti lingue: italiano, inglese e cinese. Questo per dare la possibilità a un ampio target di capire tutto ciò che c’è da sapere sulla meravigliosa macchina che è il corpo umano.

Premesso che il Museo è un’esperienza da fare a 360° e viverla alla stessa intensità, è normale che ci siano delle aree tematiche e sezioni più interessanti e accattivanti.

La formula su cui si basa Corporea è già di per se una carta vincente e uno stimolo di interessa. Il Museo unisce tre obiettivi fondamentali per la comunicazione e l’attrazione:

Il tour è un vero e proprio viaggio nei meandri del corpo umano, ogni sezione è un viaggio alla scoperta di apparati e organi in modo originale e di alta tecnologia come:

Perchè visitare Corporea?

Mille motivi per visitare Corporea a Città della Scienza. L’obiettivo della sua nascita è interamente volto allo sviluppo della cultura, al turismo intellettuale e all’aumento del lavoro grazie a centi di ricerca, ma non sono gli unici stimoli per visitare il Museo dedicato al nostro corpo umano.

Ognuno è mosso da desideri diversi di visita al Museo:

curiosità

passatempo

conoscenza

dubbio

etc

Ovviamente il Museo è un’esperienza straordinaria e soprattutto un modo semplice, divertente e originale per conoscere tutto ciò che non sappiamo del corpo umano.

Pensate di sapere come è fatto il cuore? Oppure come funziona la memoria a breve termine? Dop aver visitato il Museo o rafforzerete maggiormente le vostre consocenze o apprenderete finalmente di cosa siamo composti.

Il Museo potrà essere anche un nuovo passatempo per i più piccoli, invece di andare al parco giochi o allo zoo, perchè non portarli a divertirsi imparando qualcosa?. Tanti ragazzi che faranno medicina o altre facoltà biotecnologiche non hanno ben chiaro ancora il corpo umano. Invece di studiarlo com i vecchi esemplari cartacei o calchi in gesso, perchè non visitare Corporea? E tu perchè vuoi visitare il Museo di Città della Scienza?

Chi può visitare Corporea?

Il Museo interattivo sul corpo umano è aperto a tutti colore che desiderano fare un tour virtuale e conoscere il corpo umano. Particolare attenzione viene data ai più giovani, bambini e adolescenti, che già da piccoli possono essere formati su un argomento di rilevanza fondamentale.

I ragazzi possono andarci con i genitori, amici, parenti e con la scuola grazie a gite organizzate dai diversi plessi scolastici (previa prenotazione). Il 5 marzo sono stati oltre 2000 i visitatori attratti dal Museo e la maggior parte di essi erano proprio giovani.

Questo è un risultato soddisfacente e prezioso per i fautori e realizzatori di questa iniziativa, Corporea nasce per favorire proprio il turismo, non solo di piacere, ma anche e soprattutto intellettuale e colto.

Quanto costa Corporea? Orari e costi dei biglietti

Siete curiosi di visitare il Museo del corpo umano? Non vi resta che prenotare il vostro tour e scegliere tra i seguenti orari:

da lunedi a sabato: 9:00-17:00

domenica e festivi (compreso Pasquetta 17 aprile 2017, 25 aprile Liberazione e 1 maggio Festa dei Lavoratori): 10:00-18:00

Il costo del biglietto per visitare Corporea varia a seconda se partecipano scuole o singoli visitatori. Prima di elencarvi i costi potete trovare tutte le info utili sul Museo e prenotazioni sito di Città della Scienza.

Costo biglietto scuole

Per le scuole il costo del biglietto è di 6 euro e comprende:

visita Corporea

visita alla mostra “Il Mare”

visita Officina dei Piccoli

Il biglietto non include la visita al Planetario 3D (che ricordiamo inaugurerà il 19 marzo 2017) che invece ha un supplemento di 5 euro. Ci sono anche biglietti integrati al costo di 9 euro che permettono di visitare Corporea e Planetario.

Il Planetario ha circa 120 posti a sedere e sarà possibile visionare proiezioni a tema e godere di show spettacolari.

Costo biglietto singoli visitatori

Per i singoli visitatori (no scolaresche) il biglietto ha un costo di 10 euro e prevede lo stesso toru guidato come le scuole. L’unica differenza che c’è una riduzione a 7 euro per bambini e over 65.

Il Planetario ha sempre un costo aggiuntivo di 5 euro e il biglietto integrato per visitare Museo e Planetario ha un costo di 13 euro (ridotto a 10 per bambini e over 65).