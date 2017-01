Cosa ci dice la faccia sulla nostra salute?

45 visite

Secondo la medicina tradizionale orientale, il nostro volto racconta molto sulla nostra salute. Come gli occhi sono lo specchio dell’anima, così la faccia riflette un benessere interno o eventuali problematiche presenti nell’organismo. Cerchiamo di scoprire in che modo l’aspetto de nostro volto ci dice sulla salute e soprattutto cosa fare per cambiare abitudini sbagliate e stare bene.

Viso gonfio

Viso gonfio? Abbiamo sicuramente esagerato con il consumo di alcol e zuccheri e affrontato un periodo di forte stress (lavorativo ed emotivo). Modificare immediatamente le abitudini sbagliate, mangiando in modo più sano e corretto evitando alcol e bevande troppo gasate.

Viso magro

Una dieta troppo drastica o con pochi nutrienti, o ancora un eccessivo esercizio fisico, possono causare magrezza del viso (che appare pallido e scarno). In questo modo non c’è stato il giusto apporto di ossigeno per la pelle ed è utile rivedere il programma alimentare e diminuire lo sforzo fisico in palestra. Tutto per far si che il nostro volto appaia fresco e più giovane.

Se il colorito della pelle è davvero troppo bianco è consigliabile fare un esame per verificare eventuali modifiche dei valori del ferro.

Pelle secca

La pelle secca è spesso sinonimo di scarsa idratazione e di una dieta povera di vitamine e sali minerali. Mangiare molta più frutta e verdura e idratare la pelle con tanta acqua e con creme emollienti e nutritive.

Pelle arrossata

Questo problema cutaneo può avere due cause principali:

consumo eccessivo di caffeina (da sostituire con altre bevande salutari)

(da sostituire con altre bevande salutari) carenza di Vitamina D (da integrare con esposizione al sole di almeno 10 minuti al giorno o con integratori vitaminici). Leggi i cibi che contengono Vitamina D.