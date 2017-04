Cosa mangiare a Pasqua 2017?

50 visite

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”! Questo è da sempre il motto legato al periodo pasquale. Mentre a Natale per tradizione si sta in famiglia, a Pasqua e soprattutto il Lunedì in Albis si opta per un weekend romantico o una scampagnata con amici. E’ proprio quest’ultima opzione a scatenare la creatività culinaria. Cosa mangiare? Cosa cucinare? Ecco alcune idee culinarie per addobbare la prossima tavola pasquale. Non solo agnello e salame…ma tante leccornie tra originalità e tradizione.

Tradizioni pasquali e cucina tipica regionale 2017

La Pasqua è il tempo di Morte e Resurrezione di Gesù per la religione giudaica-cristiana. Vi è un forte e stretto legame tra questo e la cucina tipica di ogni Regione Italiana. Ognuna ha le sue ricette tipiche e legate a questo periodo dell’anno. Gli alimenti più gettonati per la prossima Pasqua 2017 saranno:

uova

agnello

pane

ortaggi

etc

Tutti questi cibi vengono considerati simbolo di sacrifico, valori umili, fecondità e rinascita, in perfetto connubio con il significato di questa festività. Dagli antipasti al dolce, ogni pietanza e portata ha le sue caratteristiche e la sua golosità, vediamole insieme.

Antipasti Pasqua 2017

L’antipasto è il punto di partenza di ogni pranzo, cena e evento che si rispetti. Ogni Regione punta su un piatto specifico e legato alle proprie tradizioni, ognuno di questo libero di prestarsi a diverse varianti. Tra gli antipasti tipici regionali ricordiamo:

torte salate (Ogni Regione ha la sua)

(Ogni Regione ha la sua) pasqualina ligure

ligure tortano napoletano (Casatiello)

pizza al formaggio marchigiana

carciofi alla romana

asparagi

Quest’ultima pietanza, gli asparagi, sono entrati a pieno titolo tra gli alimenti pasquali e molto di moda in questo 2017. E’ possibile cucinarli in vari modi, lessati o accompagnati da salse sfiziose. Gli asparagi possono essere cucinati come primo piatto, come antipasto e perfino come vellutata. Leggi Come cucinare gli asparagi.

Primi piatti Pasqua 2017

Il primo piatto tipico della Pasqua è la lasagna, un po’ come il periodo di Carnevale. Anche per la prossima Pasqua 2017 questo primo piatto sarà il preferito e il più gettonato sulle tavole degli italiani. Le lasagne possono essere preparate in vari modi a seconda di gusti e tradizioni regionali.

C’è chi la preferisce bianca con le verdure (adatta anche ai vegani e vegetariani), chi invece la adora rossa con le classiche polpettine, carne macinata, ricotta e uova sode (tipica della Campania) o al forno con ragù e besciamella (tipica dell‘Emilia Romagna). In alcune Regioni si predilige bianca o rossa con l’aggiunta di prodotti tipici della propria terra (come le melanzane in Sicilia).

C’è anche chi vuole osare e proporre primi piatti alternativi. In questo caso via libera a gnocchi e ravioli in vellutata particolare di carne o verdure.