Purtroppo per la nostra salute, i grassi idrogenati sono nascosti un po’ovunque proprio negli alimenti più golosi. A differenza dei grassi saturi che, nelle quantità corrette, sono utili all’organismo, i grassi idrogenati non sono assolutamente necessari: in altre parole, la quantità giornaliera raccomandata è di zero grammi.

Cosa sono i grassi idrogenati?

I grassi idrogenati sono grassi ottenuti mediante il processo d’idrogenazione, che consiste nell’aggiunta chimica d’idrogeno che trasforma gli acidi grassi polinsaturi in grassi trans. Il grasso così ottenuto ha qualità completamente differenti dal grasso di partenza.

In pratica si prende un olio vegetale (come l’olio di palma) e si trasforma per ottenere un grasso molto più “interessante” (dal punto di vista industriale) dell’olio di partenza (la margarina è solitamente prodotta per “idrogenazione parziale” ma esistono anche margarine non idrogenate).Il risultato dell’idrogenazione è di ottenere un prodotto cremoso e appetibile.

L’idrogenazione totale trasforma i grassi polinsaturi in acido stearico, che il corpo sa trasformare in acido oleico, un monoinsaturo che non innalza il colesterolo cattivo. La quantità di grassi trans diventa piccola. L’inconveniente è che il grasso così ottenuto è praticamente cera, quindi molto difficilmente digeribile, di pressoché nullo valore alimentare e utile solo ad appesantire il prodotto quel tanto da renderlo simile come consistenza a un prodotto genuino con grassi di prima qualità.

Purtroppo il processo d’idrogenazione parziale, ha l’effetto collaterale di trasformare alcuni legami chimici (che rimangono “insaturi”) dalla forma cis alla forma trans. La presenza di legami di tipo trans altera la struttura dell’acido grasso (e il comportamento di quest’ultimo all’interno dell’organismo) causando diversi problemi per la salute.

Come riconoscere i grassi idrogenati?

Attenzione: la dicitura “grassi idrogenati” e “parzialmente idrogenati” è la stessa cosa. Purtroppo il produttore non ha nessun vantaggio a specificare “grassi totalmente idrogenati” perché quel totalmente sarebbe inteso dall’inesperto come peggiorativo rispetto a parzialmente (come abbiamo specificato prima, è il contrario!).

I grassi idrogenati fanno male?

I grassi idrogenati causano gravi problemi alla salute e hanno tante contro indicazioni e effetti collateralicome:

Aumentare il rischio cardiovascolare, trombosi e infarto

Aumentare l’ipertensione

Abbassare il colesterolo buono HDL e alzare quello cattivo LDL

Abbassare il valore biologico del latte materno

Causare un basso peso dei bambini alla nascita

Aumentare i livelli d’insulina in risposta a un carico glicemico (che porta spesso a diabete)

Interferire con la risposta immunitaria diminuendo l’efficienza della risposta delle cellule B e aumentando la proliferazione delle cellule T (ci si ammala più facilmente)

Diminuire il livello di testosterone

Inibire alcune reazioni enzimatiche fondamentali

Alterare la permeabilità e la fluidità delle membrane cellulari provocando la sclerosi

Alterare la costituzione e il numero degli adipociti (cellule di deposito del grasso, che aumentano in numero incontrollato, mentre con i grassi naturali aumenta solo il volume non il numero delle stesse)

Interferire con il metabolismo degli acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6 (fondamentali per abbassare cortisolo ormone dello stress)

Incrementare la produzione di radicali liberi