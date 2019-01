Nuovi cotton fioc biodegradabili non in plastica

0 visite

La pulizia delle nostre orecchie è uno degli step indispensabili nell’igiene quotidiana e bisogna prestarvi la giusta attenzione (perché, ad esempio, il colore del cerume può essere anche un campanello d’allarme per la nostra salute).

I classici cotton fioc in plastica che comunemente utilizziamo per la pulizia delle orecchie sono stati banditi e non potranno più essere prodotti, né venduti. La decisione risale al 2017 – con il governo Gentiloni – ed è in vigore dal 1 gennaio 2019, rendendo l’Italia il primo paese al mondo a vietare questi bastoncini realizzati in plastica.

Questa decisione segna una svolta ecologica per l’Italia, in quanto i cotton fioc in plastica costituiscono circa il 9% dei rifiuti ritrovati sulle coste della penisola, perché vengono spesso gettati nel WC e, dagli scarichi, finiscono nel mare contribuendo all‘inquinamento delle acque e alla morte di moltissimi pesci.

Cotton fioc biodegradabili

Concessi solo i cotton fioc biodegradabili, quindi non in plastica, su cui però vige lo stesso il divieto di non buttarli nel WC. Alcune marche, già da anni, producevano i classici bastoncini usando materiali ecologici sulle piccole stecche che prima si realizzavano in plastica, altre si dovranno adeguare nel prossimo futuro per tutelarsi nei confronti della legge.

Le varie alternative

In definitiva, però, sono diverse le alternative economiche presenti sul mercato. Coop, ad esempio, realizza i propri cotton fioc biodegradabili da ben 7 anni, ormai. Tra i più economici e conosciuti i bastoncini biodegradabili di Cotonet, nella confezione da 300 pezzi che costa tra 1,50€ a 2,00€ circa. Seguono i cotton fioc Neutro Roberts, nella confezione da 100 pezzi (circa 2,30€). Per la pulizia delle orecchie dei più piccoli, si possono trovare in farmacia anche i cotton fioc biodegradabili Cotton Buds di Chicco (circa 3,00€).

La marca Cotton Sound, anticipando le necessità ambientali e la nuova normativa italiana, produce cotton fioc biodegradabili dal 1981, con materiali di alta qualità, utilizzando cotone completamente biodegradabile per i propri prodotti. Negli ultimi tempi, anche la confezione dei bastoncini è realizzata con materiale 100% degradabile, nel rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore.