Cowash: il nuovo metodo fai da te per curare i capelli

1.134 visite

Il nuovo trattamento casalingo per la cura dei capelli che sta letteralmente spopolando tra le donne nel web per la sua facilità e soprattutto per i risultati che si ottengono si chiama Cowash. Cosa significa? Conditioner Only Wash, ovvero lavare i capelli senza utilizzare lo shampoo.

Lavare i capelli senza Shampoo!

Si tratta semplicemente di lavare i capelli con zucchero e balsamo! In particolare si riempie un bicchierino da caffè con zucchero di canna, per ottenere un effetto pulente e di leggera azione di scrub sul cuoio capelluto, liberandolo così da forfora, grasso in eccesso, squame e ogni genere di impurità vi si ritrovi. Il balsamo o anche la maschera ( rigorosamente senza siliconi) si applicano insieme allo zucchero, consentendo una profonda azione ammorbidente e ristrutturante.

Perché fare questo trattamento?

I lavaggi frequenti con gli shampoo in commercio e che ogni donna utilizza o ha utilizzato, sono molto aggressivi a causa dei numerosi componenti chimici in essi presenti tra cui quelli più dannosi per la cute e le lunghezze sono proprio i siliconi, sostanze emollienti di brevissima durata che rendono i capelli belli solo all’apparenza in quanto già solo lavandoli, una volta scomparso il film che avvolge il capello, si scopre che è piuttosto rinsecchito e rovinato .





Così i capelli si seccano lentamente ma inesorabilmente, si appesantiscono e fanno fatica a mantenere la piega, opacizzandosi. Il balsamo o la maschera, invece, contengono anch’essi tensioattivi ma con caratteristiche completamente differenti da quelli presenti negli shampoo.

Si chiamano catonici e sono molto più delicati e meno nocivi perchè poco schiumogeni, con minor forza lavante ma riescono a interagire bene con i capelli impedendo l’effetto elettrizzato, rimpolpando e svolgendo un’azione antimicrobica.

Quindi si tratta di prodotti meno aggressivi dei corrispondenti shampoo. Ecco perché si è scelto di effettuare dei trattamenti a cadenza settimanale o se volete mensile che prevedono il lavaggio dei capelli con il solo balsamo.

Benefici del Cowash

I benefici sono per ogni tipo di capello, una soluzione per ogni problema praticamente! Chi ha capelli grassi e perciò tende a lavarli più di frequente, mette a dura prova i capelli, stressandoli con agenti schiumogeni aggressivi che accentuano la produzione di sebo.

Non aggredendo più la cute con tensioattivi contenuti negli shampoo, la chioma si neutralizza. Anche i capelli secchi, rovinati o fragili trarranno beneficio dal cowash per le stesse ragioni ovvero minore aggressività e disidratazione conseguente.

Come si fa il Cowash?

Sui capelli umidi applicate una abbondante quantità di balsamo unito allo zucchero e massaggiate a lungo. Se avete tempo, un trucco consiste nell’avvolgere i capelli in una cuffietta da doccia e far diffondere calore dal phon a una leggera distanza per consentite una migliore penetrazione del balsamo o alternativamente della maschera.

Lasciate in posa anche un’oretta se potete, i risultati saranno ottimi. Successivamente risciacquate con cura soprattutto la cute, altrimenti rischiate di appesantire i capelli più del dovuto. Se volete concludere in bellezza terminate il risciacquo con aceto di mele diluito in acqua per un effetto extra lucido. Il balsamo farà il resto.