Desideri una pelle soda in una sola settimana, senza spendere tanto e stando comodamente a casa? Ecco una crema antirughe fatta in casa che in soli 7 giorni rassoda il tuo viso rendendo la pelle più liscia e luminosa. La ricetta casalinga della crema antirughe è un preparato naturale e per ottenerla bastano pochissimi ingredienti e ancora meno tempo.

Ricetta crema antirughe: ingredienti e procedimento

Le creme antirughe che troviamo in commercio contengono ingredienti chimici che a lungo andare potrebbero danneggiare la pelle, l’alternativa consiste in una crema naturale con ingredienti non nocivi che migliorano la qualità della pelle del tuo viso. Ti occorrono:

2 cucchiaini di vasellina

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino di miele

1 avocado maturo

1 tuorlo d’uovo

facoltativi: rosa canina, oli essenziali, Vitamina E, succo di mela, olio di Emu

Una volta preparati tutti gli ingredienti, passa al procedimento per ottenere la crema fai-da-te antirughe. Riscalda la vasellina in un recipiente o in forno fino a quando non si ammorbidisce. A questo punto aggiungi tutti gli altri ingredienti partendo dal miele e terminando con il tuorlo d’uovo.

Amalgama tutto ottenendo un composto omogeneo da far riposare alcuni minuti prima di utilizzarlo.

Crema antirughe fatta in casa: come funziona

Dopo aver fatto riposare il composto per almeno 5 minuti in un contenitore coperto, la crema è pronta per l’uso. Lava il viso e spalma la crema con movimenti circolari massaggiando delicatamente. Lascia in posa ad agire per circa 30 minuti e rimuovi con un batuffolo di cotone o un telo di cotone imbevuto di acqua minerale.