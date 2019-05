Crema doposole idratante fai da te!

L’estate è una stagione straordinaria, in particolare perché ci permette di rilassarci e prenderci il nostro meritato riposo da una stagione lavorativa o di studio particolarmente intesa e stressante.

Andare al mare, prendere il sole e fare il bagno è l’attività più piacevole di questa stagione calda e magica.

L’importanza del doposole

Tuttavia, l’esposizione al sole non deve essere una cosa da prendere sotto gamba: la pelle va protetta – durante l’esposizione – con delle creme che proteggano dai raggi UV e successivamente va reidratata con una buona lozione doposole, che permette di mantenere la tanto agognata abbronzatura più a lungo possibile, evitare la secchezza e le screpolature tipiche di una lunga esposizione ai raggi solari e restituire alla pelle la sua freschezza e la sua elasticità.

Ma cosa c’è di meglio di una buona crema doposole fatta in casa, con ingredienti naturali e poco costosi, di facile reperibilità, che garantiscono alla pelle tutti i benefici dei doposole commerciali unendo alle loro performance anche un prodotto biologico, delicato e naturale?

In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle ricette più semplici e funzionali per realizzare la crema perfetta per il post esposizione!

Attenzione: prima di provare i prodotti su tutto il corpo si consiglia di testarne una piccola quantità sul dorso della mano, onde assicurarsi contro possibili reazioni allergiche ad uno degli ingredienti.

Doposole fai da te al cocco e aloe vera

L’aloe vera è un ingrediente straordinario, dalle molteplici proprietà (che puoi scoprire qui). E’ utilizzata nella stragrande maggioranza delle creme doposole, grazie alle sue proprietà dissetanti e rinfrescanti, perfette per lenire la pelle particolarmente accaldata, infatti è utile anche contro le scottature solari.

L’olio di cocco, invece, è altamente idrante e ricco di acidi grassi che hanno effetti benefici per la pelle e per i capelli. La crema che vi proponiamo è un perfetto mix di bellezza:

Ingredienti:

1 tazza di succo di aloe vera

1/4 tazza di olio di cocco

8 gocce di olio essenziale di lavanda

8 gocce di olio essenziale di menta piperita

Procedimento:

Unire l’aloe vera e il cocco e, dopo aver mescolato, aggiungere gli oli essenziali. Versare il composto in una bottiglia di vetro spray e agitare energicamente. Poi vaporizzare sulla pelle cercando di spalmarlo bene su ogni zona in cui c’è necessità. Agitare bene ogni volta in cui si intende applicarlo.

Doposole fai da te al burro di karitè e olio di carota

Il burro di karité è uno degli ingredienti più utilizzati nella preparazione dei cosmetici, soprattutto quelli specifici per il trattamento della pelle secca, in quanto la sua azione è particolarmente idratante ed emolliente.

Inoltre, l’azione antiossidante aiuta a mantenere la pelle giovane (puoi trovare qui tutti i suoi usi specifici). L’olio di carota, invece, è ricco di beta-carotene ed è importantissimo per proteggere la pelle e garantire un’abbronzatura di lunga durata e priva di rischio.

Ingredienti:

10 gr di burro di karité

50 gr di olio di carota

35 gr di gel di aloe vera

5 gr di cera d’api

qualche goccia di olio essenziale di calendula

Procedimento:

Sciogliere il burro di karité e la cera d’api a bagnomaria. Una volta sciolto, togliere dal fuoco e far intiepidire, poi aggiungere l’olio di carota. Frullare il composto per circa 1 minuto, poi riporre il contenitore chiuso del mix così ottenuto in un recipiente pieno di acqua fredda e frullare per qualche altro secondo.

Infine aggiungere l’aloe vera e la calendula e frullare ancora per 1 minuto. La crema così ottenuta deve essere conservata in un contenitore ermetico e può essere utilizzata per qualche settimana.

Doposole fai da te illuminante alla mica dorata

La mica dorata – per chi non lo sapesse – è un ombretto minerale facilmente reperibile in erboristeria che sembra davvero oro e brilla meravigliosamente. La possiamo aggiungere, in questa ricetta, ad altri ingredienti idratanti e lenitivi (l’intramontabile aloe vera e gli oli di jojoba e carota) per preparare un doposole che permetterà alla nostra pelle di scintillare e ci garantirà un bell’effetto glamour da poter sfoggiare in vacanza, durante le nostre passeggiate al chiaro di luna. Provare per credere!

Ingredienti:

90 gr di gel di aloe vera

5 gr di olio di jojoba

5 gr di olio di carota

2 gr di mica dorata

5 gocce di olio essenziale di menta (a piacere)

5 gocce di olio essenziale di lavanda (a piacere)

Procedimento:

Unire il gel di aloe vera con l’olio di jojoba e l’olio di carota. Infine, aggiungere la mica dorata e miscelare. Gli oli essenziali possono essere aggiunti per rendere la crema ancora più rinfrescante e benefica. Conservare in un contenitore ermetico.