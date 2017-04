Creme all’ossido di zinco: usi e benefici

57 visite

L’ossido di zinco è una sostanza che si presenta sotto forma di polvere bianca e viene utilizzato in molto prodotti cosmetici, inclusi make-up, lozioni per bambini, trattamenti per unghie e saponi.

Esso è efficace anche per curare la pelle da arrossamenti e abrasioni, promuovendone la rapida guarigione.

Caratteristiche dell’ossido di zinco

Lo zinco è una sostanza naturale presente nelle strutture fondamentali di corpo e pelle ed è importante per mantenerli sani. Contribuisce inoltre al corretto funzionamento del sistema immunitario, degli enzimi e delle cellule e stimola la produzione di collagene.

Uno dei componenti fondamentali dello zinco è appunto l’ossido di zinco, utilizzato nei trattamenti medici e cosmetici e reperibile sul mercato. Esso non è un elemento naturale e si ricava da uno speciale procedimento dello zinco puro che viene trattato con molecole di ossigeno fino a che la sostanza non evapora, condensa e infine compare come una polvere fine e cristallizzata.

È in questa forma che può essere unita a creme e ad altre formulazioni utili a creare prodotti di bellezza e cura personale.

Usi e benefici

L’ossido di zinco non è idrosolubile, quindi non può essere applicato localmente nella sua forma grezza. Ha infatti bisogno di alcuni vettori, come fondotinta, crema o protezione solare. Esso è in grado di trattare eruzioni cutanee, ferite e aiutare nella rigenerazione dei tessuti danneggiati. Recenti studi hanno inoltre dimostrato che l’ossido di zinco è efficace nella cura e nella prevenzione dell’acne, grazie alle sua proprietà antibatteriche e astringenti. Il suo uso è anche di comprovata efficacia nel dare sollievo su zone trattate chirurgicamente e in campo odontoiatrico.

Negli ultimi anni, questo elemento è stato largamente usato dalle industrie cosmetiche per la preparazione di filtri solari in grado di proteggere dai raggi UV in modo naturale e consentire la prevenzione di malattie della pelle o macchie.

Alcuni dei prodotti cosmetici che contengono ossido di zinco sono gli stessi che vengono prescritti dal medico per contrastare qualche condizione fastidiosa della pelle, ciò avviene anche grazie al suo minimo rischio di reazioni allergiche che lo rende benigno e tendenzialmente sicuro per la nostra salute.

È stato dimostrato che la polvere di zinco aiuta a curare ulcere, abrasioni, bruciature e una grande varietà di irritazioni della pelle. L’ossido di zinco può essere usato sia esternamente che interiormente – sotto forma di integratori – per riceverne il massimo dei benefici.