Creme ascellari contro il sudore

Il sudore è il meccanismo che il corpo usa per regolare la temperatura. Sulla superficie della pelle ci sono almeno 3 milioni di ghiandole sudoripare che permettono di eliminare più di un litro di acqua ogni 60 secondi.

Il problema in estate non è tanto il sudore in se, ma il cattivo odore che ne consegue, dagli aloni sugli abiti alla sensazione di umido e bagnato. Come risolvere il problema? Utilizzando il deodorante per ascelle più adatto alle proprie esigenze. Vediamo quali.

I deodoranti per ascelle

L’arma più efficace contro i cattivi odori è il deodorante. Le formulazioni di ultima generazione lavorano sul un doppio fronte:

produzione del sudore

formazione dei cattivi odori

Si scelgono sostanze come allume di rocca, potassio o acido tannico, capaci di regolare la traspirazione senza però bloccarla. Sul fronte dell’odore sostanze come tea tree, vitamina E e altri estratti vegetali lavorano sui batteri grassi del sudore, ossidandoli.

I deodoranti in commercio agiscono idratando, addolcendo, dando equilibrio e proteggendo la pelle grazie a sostanze vegetali come aloe vera, camomilla, sali etc.

Allume di Rocca Deo Vapo Talco (Natura Verde Pharma)

E’ un deodorante senza alcol, contrasta la sudorazione eccessiva di tutte le pelli (anche le più sensibili e irritanti). Le sostanze contenute aiutano la traspirazione e lasciano la pelle ascellare profumata e asciutta. Tra le sostanze contenute:

acque distillate di fiori

allume di potassio

allume di rossa

camomilla

aloe vera

Costo circa 3 euro.





Tea tree Oil Deo Spray (Omia Laboratoires)

E’ un deodorante delicato e antiossidante che non blocca la traspirazione grazie al mix concentrato di sostanze quali:

tea tree oil

dalmais

canna da zucchero

Costo circa 5,50 euro.

Deodorant Mineral 48H (Vichy)

E’ un deodorante con efficacia attiva 48 ore. Protegge e mantiene la pelle asciutta grazie alla combinazione di 5 minerali: calcio, cloro, magnesio, sodio e idrogeno.

Aloe Deo Stick Antiodorante delicato (Equilibra)

Adatto alle pelli più sensibili e sensibile alla prova del nove: metterlo dopo la depilazione ascellare. Contiene aloe lenitiva e senza alcol e gas. Costo circa 5 euro.

Organic Aloe Vera Deodorant (Dr.Organic)

Un roll-on comodo e pratico per le ascelle, a crema liquida antibatterica. Adatto alle pelli più sensibili con aloe vera biologica addolcente, olio di girasole nutriente e Vitamina E. Costo circa 9 euro.

Come rafforzare l’efficacia dei deodoranti contro il sudore e l’odore?

Per avere una durata più a lungo i deodoranti vanno applicati dopo aver fatto la depilazione ascellare. I peli, infatti, trattengono il sudore e sono il terreno ideale per la proliferazione dei batteri.

Indossare sempre abiti in fibra naturale che permettono la traspirazione. Sotto le ascelle meglio evitare tessuti sintetici e abiti attillati. A tavola ricordarsi che alcolici e piatti piccanti fanno traspirare di più. I cibi dal sapore intenso possono dare al sudore una note acre.

Prima di riapplicare il deodorante ricordarsi di lavarsi di nuovo le ascelle con un detergente delicato o in assenza passarsi una salviettina usa e getta (evitando quelle profumate e con alcol).