Creme e pomate contro i geloni

La comparsa dei geloni durante l’inverno a causa della prolungata esposizione di mani e piedi al freddo e gelo in genere tende a perdurare per qualche giorno e poi scomparire. Non sempre però i geloni vanno via spontaneamente, quando la situazione peggiora meglio ricorrere a cure farmacologiche per risolvere il problema.

I geloni, oltre ad essere anti-estetici, causano forti dolori, bruciori, prurito e fastidiosi gonfiori. Rivolgersi al medico che vi prescriverà la crema o pomata adatta per trattare i geloni e farli scomparire del tutto. Ecco tutte le creme consigliate dai migliori dermatologi.

Eucerin crema mani e piedi contro i geloni

La crema Eucerin è una delle soluzioni per uso topico consigliate per alleviare i sintomi dei geloni. Per ogni tipologia di geloni c’è la crema adatta. Quella all’Urea per le mani al 5% e quella per i piedi all’Urea 10%. La crema protegge da screpolature e rossore rafforzando la naturale barriera lipidica protettiva. Con Urea, lattato e glicerina Eucerin protegge le mani ruvide da stress continui e aggressioni ambientali. nelle migliori farmacie ed erboristerie è presente anche un’intera linea di prodotti per pelle secca.

Applicare almeno due volte al giorno sulle zone colpite e ripetere l’operazione all’occorrenza. Il costo si aggira intorno ai 10 euro. Eucerin è consigliata anche in caso di diabete, psoriasi e dermatite atopica.

Gelonix crema antigelonica

Un’altra crema consigliata in farmacia è Gelonix, già il nome le conferisce un’efficacia notevole per il trattamento dei geloni. Gelonix è una crema lenitiva con una specifica formulazione in grado di ristabilire il corretto equilibrio della pelle messa dura prova dalle intemperie invernali. Gelonix è adatto anche contro gli inestetismo di mani e piedi.

Gelonix crema va ad alleviare anche i rossori dovuti ai geloni, il prodotto è economico ma molto efficace (solo 5 euro).

Eubell emulsione contro i geloni

Eubell emulsione è una crema indicata per contrastare i principali sintomi del geloni come rossori, gonfiori e irritazioni. Il flacone da 75 ml costa intorno ai 10 euro. Applicare la crema almeno due volte al giorno dopo una corretta detersione delle mani.