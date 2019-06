Creme e scrub anticellulite fai da te

La cellulite, come ben sappiamo, è un disagio che accomuna moltissime donne e consiste in piccoli avvallamenti e buchetti che si formano in alcune zone del corpo, come i glutei e le cosce e restituiscono alla pelle l’aspetto “a buccia di arancia” che ci fa tanto dannare.

Oltre ad una routine specifica di buone azioni da seguire se si vuole prevenire o contrastare la cellulite, partendo da una sana alimentazione e da un po’ di sport, è importante munirsi di una buona crema anticellulite e di uno scrub efficace, che possano ridare elasticità e vigore alla pelle, liberandola dagli avvallamenti.

Le creme anticellulite possono essere trattamenti farmaceutici costosi e non sempre di sicura efficacia. Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata da trattamenti fai da te, realizzabili in casa con ingredienti naturali, di facile reperibilità e privi di qualsiasi sostanza tossica.

Qui abbiamo riunito qualche piccola ricetta, di semplice e rapida preparazione per delle creme anticellulite casalinghe ed efficaci. Ovviamente, per poterne verificare gli effetti, bisogna essere costanti nell’applicazione: almeno 3 volte alla settimana, per oltre 1 mese.

Creme anticellulite fai da te ai fondi di caffè

Uno dei benefici della caffeina è quello di riattivare la circolazione e aiutare a smaltire le cellule adipose e per questo motivo può essere un valido rimedio contro la cellulite.

I fondi di caffè possono essere riciclati in modi utili e originali e uno di questi consiste nel realizzare una crema anticellulite incredibilmente semplice, semplicemente aggiungendo un po’ di fondi di caffè ad una normale crema idratante a nostra disposizione. Il composto va poi massaggiato sulle zone interessata per 10 minuti.

Un altro modo, ancora più naturale, per utilizzare i fondi di caffè nella realizzazione di una crema anticellulite fai da te, è quello di aggiungere ai fondi di caffè 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e amalgamare bene.

Il composto può essere applicato sulle zone critiche e massaggiato per bene, prima di avvolgere la parte interessata di pellicola trasparente e lasciar agire per 20 minuti. In seguito, risciacquare bene il tutto e applicare una crema idratante.

Crema anticellulite fai da te al cacao

Il cacao è una sostanza golosa e piena di benefici (ovviamente, se assunta senza esagerare!) sia per il nostro organismo, che per la nostra pelle e i nostri capelli (sapevi che è un buon rimedio per i capelli bianchi?).

Tra i suoi molteplici benefici, il cacao contiene teobromina, che può aiutare a snellire liberandosi del grasso sottopelle e per questo motivo è un buon anticellulite naturale. Ecco una crema fai da te di facile realizzo con il cacao e gli onnipresenti fondi di caffè.

Ingredienti:

4 cucchiaini di cacao amaro in polvere

1 fondo di caffè

2 cucchiaini di sale grosso

Procedimento:

Miscelare il cacao, il sale grosso e il fondo di caffè in un recipiente, a cui si deve aggiungere mano a mano dell’acqua tiepida per creare una crema dalla consistenza fangosa e non troppo liquida. Applicare il composto così ottenuto sulle zone interessate e ricoprire di pellicola trasparente. Lasciar agire per 30 minuti e risciacquare.

Crema/scrub anticellulite fai da te alla cannella

Anche la cannella è una spezia dalle mille proprietà e, tra le tante, riattiva la circolazione sanguigna perché è ricca di antiossidanti e, per questo motivo, può aiutare a ridurre la pelle a buccia d’arancia.

Per realizzare questa ricetta avremo bisogno anche dello zucchero di canna, che svolge una funzione esfoliante e quindi permette di unire i benefici idratanti della crema a quelli dello scrub.

Ingredienti:

una crema idratante qualsiasi come base, da 200 ml

1 cucchiaino di cannella

una manciata di zucchero di canna

1 buccia di lime

2 gocce di olio essenziale alla cannella

Procedimento:

Alla crema idratante di base, aggiungere la cannella, lo zucchero, il lime e le gocce di olio essenziale in questa sequenza. Mescolare il tutto e applicare il composto granuloso sulle zone interessate, due volte al giorno, praticando un leggero massaggio.

Crema anticellulite fai da te all’argilla

L’argilla è un prodotto davvero unico perché gode di proprietà eccezionali per la pelle, in particolare quella verde, e può essere impiegata per realizzare diverse maschere a seconda di ciascuna esigenza.

L’argilla è famosa anche per le sue proprietà drenanti, quindi davvero utili nella lotta al fastidioso inestetismo della cellulite.

Una crema facile ed efficace con questo ingrediente speciale può essere realizzata unendo 3 cucchiai di argilla con 2 cucchiai di olio d’oliva e un po’ peperoncino tritato ad una base di crema idratante (possibilmente naturale e neutra).

Il composto va, come al solito, spalmato sulla pelle 2 volte al giorno massaggiando con movimenti circolari.