Con questo freddo, per quanto possiamo proteggerci con cappotti pesanti, sciarpe e guanti, la pelle ne risente e si screpola. Molte sono oggi in commercio le creme e gli oli che ci permettono di idratare la pelle ed evitare quegli inestetici arrossamenti che ci fanno compagnia durante tutto l’inverno, ma vediamone qualcuna più nel dettaglio.

Con prezzi che oscillano tra i 5 e i 10 euro, tre prodotti hanno attirato la mia attenzione poiché commentati molto positivamente

La sua composizione a base di provitamina B5, vitamina E, allontoina e additivi nutrienti, garantisce una protezione e rigenerazione cutanea. Eubos protegge dalle screpolature poiché forma sulla superficie della pelle una sottile barriera protettiva, donando immediatamente una sensazione di benessere. Il prodotto inoltre non contiene coloranti ed è a pH neutro per la pelle.

Si consiglia un uso costante della crema per dei risultati ottimali.

Il burro di Karitè, ingrediente principale di Fitocose, è un ottimo protettivo cutaneo capace di formare sulla pelle una pellicola sottile e non oleosa che preserva l’epidermide da un’eccessiva disidratazione.

Questa cremosa emulsione va applicata in qualunque momento si avverta un’eccessiva secchezza della pelle, inoltre passarne un leggero strato la sera, prima di dormire, può aiutarci a prevenire gli arrossamenti durante il giorno.

Glysolid Classic crema mani

Dalla sua classica confezione rossa, potrete trovare la crema Glysolid in un qualunque supermercato e state sicuri che non deluderà le vostre aspettative. Costituita per il 38% da glicerina Glysolid è il prodotto ideale per le mani: previene arrossamenti, irritazioni e screpolature donando nuovamente morbidezza e lucentezza alla pelle.

Prezzo: 6.50

Crema per le mani fai da te

In alternativa ai prodotti sopracitati e alla valanga di altre creme che si trovano in commercio, possiamo decidere di optare per una crema casalinga, semplice da preparare e al 100% naturale.

Ecco qualche esempio:

Crema a base di cera d’api e olio d’oliva (o olio di mandorle)

Fate scaldare e sciogliere in un pentolino 2 parti di cera d’api e aggiungetevi 1 cucchiaio abbondante di olio. Quando il composto risulterà freddo, potrete versarlo in un vasetto e chiuderlo con un coperchio. Nel caso risultasse troppo liquido o denso potrete migliorarlo aumentando uno dei due ingredienti. Volendo si può aggiungere al composto un olio essenziale dell’aroma che più preferite.

Crema a base di miele e rose

Fate macerare alcuni petali di rosa in un bicchiere con poca acqua, scolate con un passino il liquido e mettetelo in un contenitore. Aggiungete all’acqua di rose ottenuta qualche cucchiaio di glicerina (reperibile in farmacia) e due o tre cucchiaini di miele. Aggiungete gli ingredienti in base alla densità che desiderate ottenere per la vostra crema.