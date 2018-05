Creme solari: le migliori del 2018

0 visite

Con l’arrivo delle prime giornate di sole e l’alzarsi delle temperature la prima cosa che ci viene in mente è passare qualche giorno di relax all’aria aperta. Che sia mare, montagna o il parco sotto casa, poco importa, è buona abitudine durante queste giornate usare dei filtri solari che proteggano la nostra pelle dai raggi UVA/UVB.

La pelle è esposta tutto l’anno ai raggi solari, ma in primavera e in estate questa esposizione aumenta proprio perché tendiamo a stare più all’aperto e perché i raggi solari si intensificano notevolmente.

Di conseguenza è una buona abitudine utilizzare un fattore di protezione solare tutto l’anno. D’inverno è consigliabile comunque utilizzare una protezione solare, anche SPF 15 (Solar Protection Factor) va bene come ad esempio base per il trucco, che protegga la pelle delle parti del corpo esposte ai danni che potrebbero indurre i raggi solari.





Nelle stagioni più calde invece la scelta delle creme solari deve essere orientata verso un tipo di protezione più alta per limitare gli effetti dei raggi solari sulla pelle.

I raggi solari sulla pelle oltre ad indurre la produzione di melanina e di conseguenza farci abbronzare, potrebbero produrre effetti dannosi a breve e a lungo termine: scottature, eritemi, macchie solari, invecchiamento cutaneo prematuro, intolleranze solari (reazioni fotoallergiche e fototossiche) e alcune forme di cancro della pelle.

Considerata la serietà delle conseguenze a cui potrebbe portare un’esposizione solare senza fattore di protezione solare, lacrema solare sarà quindi il primo cosmetico da mettere in borsa o in valigia quando sarà prevista una gita fuori porta o comunque quando sappiamo che ci aspetta una lunga esposizione ai raggi UV.

Scegliere di acquistare un fattore di protezione solare diventa una scelta importante. Mentre d’inverno una protezione solare con SPF 15 può essere adatta a tutti, in estate la scelta diventa un po’ più articolata: bisogna considerare il proprio fototipo (ossia il tipo di carnagione e grado di sensibilità), valutare se si è già abbronzati o è la prima esposizione e possibili allergie a componenti del solare che si sta acquistando.

Inoltre per l’esposizione dei bambini ai raggi solari la protezione diventa fondamentale, e quindi è sempre da scegliere una protezione totale (SPF 50+) specifica per bambini.

Le protezioni solari sono facilmente acquistabili al supermercato, in profumeria, in farmacia, in parafarmacia e online. Spesso lo stesso prodotto è formulato in crema e in spray, quindi formule pensate per ogni esigenza.

Migliori protezioni solari SPF 50+ e SPF30

Le protezioni solari con SPF 50+ e SPF 30 sono consigliate a persone con fototipo chiaro e sensibile o a chi è alle prime esposizioni. In questi casi si consiglia di non esporsi ai raggi solari nelle ore centrali del giorno (dalle 12 alle 15 circa, orari in cui i raggi solari sono più intensi e potrebbero causare danni maggiori alla pelle) e di scegliere una crema solare adatta. In commercio ci sono moltissime creme a disposizione con SPF alto sia in crema sia in spray. Vediamone alcune:

Eucerin Linea Sun Protection , è una serie di lozioni, per viso e corpo. Sono filtri solari con SPF 50+ e SPF 30, adatti a soggetti con fenotipo chiaro, sensibile e con allergie.

è una serie di lozioni, per viso e corpo. Sono filtri solari con SPF 50+ e SPF 30, adatti a soggetti con fenotipo chiaro, sensibile e con allergie. BioNike Defence Sun, efficace nella protezione di pelli sensibili adulte e dei bambini ai raggi solari, grazie alla tecnologia PRO-REPAIR Complex stimola le difese della pelle contro i radicali liberi. Ha un dosatore spray, facilmente applicabile, è resistente all’acqua e adatto a persone con allergia al nichel

efficace nella protezione di pelli sensibili adulte e dei bambini ai raggi solari, grazie alla tecnologia PRO-REPAIR Complex stimola le difese della pelle contro i radicali liberi. Ha un dosatore spray, facilmente applicabile, è resistente all’acqua e adatto a persone con allergia al nichel La Roche-Posay Anthelios xl, un latte solare indicato per pelli sensibili, consigliato anche dai dermatologi

un latte solare indicato per pelli sensibili, consigliato anche dai dermatologi Clarins Protezione solare viso antirughe, con SPF50 è adatta a tutti i tipi di pelle ed è consigliata anche come base per il trucco

con SPF50 è adatta a tutti i tipi di pelle ed è consigliata anche come base per il trucco Eau Thermale Avène, all’acqua termale questo spray ha SPF30, è resistente all’acqua ed è indicata o a chi ha un fenotipo un po più scuro o dopo la prima settimana di esposizione

all’acqua termale questo spray ha SPF30, è resistente all’acqua ed è indicata o a chi ha un fenotipo un po più scuro o dopo la prima settimana di esposizione L’Oréal Sublime Sun, linea di solari arricchita con olio di argan, è disponibile con tutti i fattori di protezione

Migliori solari SPF 20 e SPF 15

Se fate parte di coloro che hanno un fenotipo scuro o siete già abbronzati ecco i prodotti che fanno al caso vostro:

Collistar Sp ray Abbronzante, spray con SPF20, con applicatore preciso, non sporca gli indumenti, non unge, resistente all’acqua

spray con SPF20, con applicatore preciso, non sporca gli indumenti, non unge, resistente all’acqua Lancaster Sun Beauty, latte solare con SPF15, ha la caratteristica Infrared Technology che protegge dai raggi solari

latte solare con SPF15, ha la caratteristica Infrared Technology che protegge dai raggi solari L’Oréal Sublime Sun, linea di solari arricchita con olio di argan, disponibile in commercio anche con SPF 15

In conclusione è sempre bene proteggersi dai raggi solari con una crema solare protettiva. Quelle suggerite sono solo alcune della vasta gamma in commercio, per tutte le età e per tutte le esigenze. Quindi non resta che scegliere quella più adatta a voi.