Come cucinare le fragole

113 visite

Le fragole sono il frutto che forse meglio rappresenta le stagioni calde oltre ad essere un concentrato di proprietà curative e salutari (calcio, ferro, albuminoidi, acido salicilico e chinico e iodio). Le fragole sono ottime per la dieta, per chi soffre di diabete grazie al loro basso contenuto di zuccheri e per chi è affetto da reumatismi, problemi al fegato e gotta.

Delle fragole sono famose anche le proprietà e gli usi in cosmetica per la bellezza e il benessere del corpo. Questo frutto solare, colorato e delizioso può essere consumato fresco oppure condite in vari modi:

con limone

con aceto bianco

con aceto balsamico

con zucchero

con cannella

con vino bianco

con pepe

con spezie

con panna

Le fragole possono essere utilizzate per la preparazione di creme, confetture, smoothie con latte e yogurt frullato insieme, dolci, fonduta di cioccolato fuso (da mettere caldo sulle fragole) ma anche per condire primi piatti, carne e risotti (leggi ricetta risotto alle fragole). Di seguito alcune idee di ricette da preparare, alcune molto originali adatte sia a colazione che a pranzo o cena.

Insalata di misticanza, fragole, mandorle e formaggio di capra

Preparare questa insalata è facile e conveniente soprattutto quando si è soli a pranzo o cena e non vi va di preparare primo e secondo, ma optate per un piatto unico. Ecco gli ingredienti per 4-6 pesone:

50 g formaggio di capra

200 g di fragole

100 g di misticanza

25 g mandorle

miele

aceto balsamico

olio, sale e pepe q.b

Frullate olio, aceto balsamico, miele, sale e pepe e successivamente condite la misticanza con fragole a fettine, mandorle e infine formaggio di capra sbriciolato. Il piatto è pronto per essere gustato.

Pici con salsiccia, mandorle e fragole

Ecco un primo piatto, di origine toscana nel formato di pasta (pici) particolare e gustoso per fare ottima figura a pranzo. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

150 g farina 00

75 g acqua

1 uovo piccolo

75 g spinaci lessati (o altra verdura a scelta)

Per il condimento:

75 g salsiccia di suino, tacchino o pollo

4 fragole

50 g mandorle tostate e tritate

30 g grana grattugiato

50 g a scaglie

fiori di borragine

olio e sale q.b

Frullate spinaci o altra verdura con acqua e uovo e setacciare il composto. Formate una fontana con la farina setacciata e versate al centro il liquido verde. Lavorate l’impasto e fate riposare in frigo avvolto in una pellicola. Dividete l’impasto in due e formate dei cordoni più spessi degli spaghetti.





Sgranate la salsiccia e fate rosolare in padella. Cuocete i pici in acqua salata e successivamente saltateli in padella con la salsiccia e il grana. Mantecate a crema e togliete dal fuoco. Aggiungete le fragole a dadini e le mandorle. Completate con un filo di olio e decorate con scaglie di grana e fiori di borragine.

Filetto in salsa di fragole

Un secondo piatto originale e dal gusto particolare è il filetto sul letto di salsa di fragole. Il piatto possiede circa 705 calorie per porzione e prepararlo è semplicissimo. Ingredienti per 4 persone:

2 filetti di manzo

4 fette di speck

50 g fragole

3 cucchiai di aceto balsamico

2 cipollotti

mezzo spicchio d’aglio

un pizzico di zucchero

120 g taccole

olio, sale e pepe q.b

Avvolgere le fette di manzo con lo speck e legateli con lo spago. Salate, pepate e fate rosolare per pochissimi minuti in padella con olio. Caramellate le fragole (tenendone qualcuna da parte) con zucchero, olio, sale e aglio e sfumate con aceto. Sbollentate cipollotti e taccole in acqua salata, scolate e saltate con un filo di olio.

Stendete la salsa di fragole a specchio nei piatti disponendo un letto di taccole in superficie e adagiate i filetti di manzo. Decorate con le restanti fragole.

Paris Brest con crema pasticcera e fragole

E’ un ottimo dolce da preparare come dessert a fine pasto oppure da mangiare a colazione (anche se un po’ calorico). Una porzione di Paris Brest ha circa 700 calorie. Prepararlo è semplice ma sono richiesti diversi passaggi, preparare la base del dolce e la crema per guarnirlo.

Ingredienti per 4 persone:

150 g acqua naturale

125 g farina 00

50 g burro

3 g sale

4 uova

Per la farcitura:

200 g di crema pasticcera già pronta (se volete prepararla basta scaldare 225 g di latte con la scorza di limone, a parte mescolare 3 tuorli d’uovo con 75 g di zucchero e 20 g di farina maizena con un pizzico di sale e semini di mezza bacca di vaniglia. Unire al composto il latte caldo privo della scorza e amalgamare. Riporre sul fuoco il tutto e scaldare la crema per 10 minuti continuando a mescolare)

già pronta (se volete prepararla basta scaldare 225 g di latte con la scorza di limone, a parte mescolare 3 tuorli d’uovo con 75 g di zucchero e 20 g di farina maizena con un pizzico di sale e semini di mezza bacca di vaniglia. Unire al composto il latte caldo privo della scorza e amalgamare. Riporre sul fuoco il tutto e scaldare la crema per 10 minuti continuando a mescolare) crema chantilly già pronta

100 g di fragoline di bosco

una vaschetta di fragole fresche

zucchero a velo q.b

Sciogliete il burro a fuoco basso e aggiungete acqua e sale portando a bollore. Spegnete la fiamma e aggiungere al composto la farina mescolando fino a quando non si stacca dalle pareti. Trasferite tutto in una planetaria, aggiungete le uova e lavorate la pasta per 10-15 minuti.

Formate due ciambelle a corona con la pasta aiutandovi con una sacca da pasticceria. Inforniamo per 45 minuti a 160° e successivamente fate raffreddare. Una volta raffreddate inserite tra le ciambelle la crema pasticcera e un p’ di fragoline. Decorate la superficie con fragole e resto delle fragoline spolverando con zucchero a velo.

Altre idee alternative sono: tiramisù con le fragole (basta bagnare i savoiardi o pavesini in succo di limone, succo delle fragole tagliate a fettine e zucchero. Decorate con le fragole invece del cacao. Per la crema steso procedimento con mascarpone, uova e panna); crostata di mele con fragole; waffel con fragole fresche e tanto altro. Sbizzarritevi in cucina sostituendo alcuni ingredienti tipici di piatti tradizionali con le fragole.