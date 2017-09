Addio all’acne, con l’aceto di mele

62 visite

Una bottiglia di aceto di mele, in genere, non manca mai nelle dispense di ognuno di noi. Si tratta infatti di un ingrediente con tante proprietà in grado di dare vivacità a molti piatti e che si presta ad essere utilizzato come rimedio naturale per numerosi piccoli problemi casalinghi e di bellezza.

Sapevate però che l’aceto di mele è ottimo anche per liberare il viso dalle impurità e renderlo più luminoso? La sua efficacia funziona anche per contrastare la tanto odiata acne e liberarsi dai fastidiosi brufoli sul viso. Se siete stanchi di provare creme che non donano il risultato promesso, provate questo economico ingrediente casalingo.

Quando diluito, l’aceto di mele ha un pH simile a quello della nostra pelle; riesce così a ripristinare l’equilibrio ottimale di un’epidermide stressata dall’utilizzo di saponi e prodotti spesso aggressivi.

Contiene inoltre acido malico che agisce come un’esfoliante naturale in grado di eliminare le cellule morte o danneggiate e mantenere i pori liberi e puliti. Tutte condizioni che portano a una diminuzione di brufoli, punti neri e acne. Ecco alcuni trattamenti a base di aceto di mele da utilizzare sulla pelle del nostro viso.





Bevanda disintossicante

Spesso, la principale causa dell’acne risiede all’interno del nostro organismo. Le tossine presenti nel corpo finiscono infatti per compromettere le funzioni ottimali di organi, ormoni e tessuti, sfociando anche nella formazione di inestetismi cutanei. Il primo passo da compiere per migliorare l’aspetto del viso è proprio quello di purificare il nostro interno.

L’aceto di mele è l’ideale per stimolare il flusso di uscita delle tossine. Diluite quattro parti di acqua con una parte di aceto di mele per preparare la vostra bevanda disintossicante. Sorseggiate la soluzione la mattina a stomaco vuoto per ripulire il corpo ed avere una pelle più bella e sana.

Trattamento topico

Per i casi di acne più seri, l’applicazione di aceto di mele direttamente sull’area interessata rimane un efficace rimedio che aiuta a ridurre gonfiori e rossori. Mescolate parti uguali di acqua e aceto di mele.

Con l’aiuto di un batuffolo di cotone, applicate poi il trattamento sul viso colpito da acne. Per ottenere risultati migliori, eseguite l’operazione prima di andare a dormire e lasciate che la soluzione agisca tutta la notte. Provatelo quotidianamente e noterete la differenza.

Tonico viso

Il tonico a base di aceto di mele equilibra il pH della pelle e riduce brufoli e acne. Preparatelo con 2 cucchiai di acqua e un cucchiaio di aceto di mele. Utilizzatelo ogni giorno, dopo la normale pulizia del viso, applicandolo con un batuffolo di cotone.

Per provare una sensazione di freschezza maggiore, riponetelo qualche ora in frigorifero prima di ogni utilizzo.

Scrub viso esfoliante

L’acne si manifesta quando i pori si occludono. Ciò può avvenire a causa di impurità, accumulo di cellule morte ed eccessiva produzione di sebo. Una buona esfoliazione è un’ottima soluzione per far fronte al problema e ripulire la pelle in profondità.

Preparate il vostro scrub casalingo amalgamando bene un cucchiaino di aceto di mele e due cucchiaini di zucchero. A questo punto, il trattamento è pronto e non dovrete fare altro che massaggiarlo delicatamente sul viso, con movimenti circolari.

Ripetete l’operazione due volte a settimana per liberare la pelle da ogni traccia di impurità e cellule morte.

Maschera per l’acne

La maschera curativa a base di aceto di mele aiuta ad assorbire l’eccesso di sebo dal viso e liberare i pori fino in profondità. È inoltre un ottimo rimedio per prevenire l’acne e scongiurare la formazione futura di brufoli e rossori.

Mescolate due cucchiaini di terra di Fuller e un cucchiaino di aceto di mele. Stendete la maschera sul viso e lasciatela in posa per 15 minuti, poi lavate via il tutto con acqua fresca. Un’applicazione settimanale garantirà ottimi risultati contro l’acne.

Con questi trattamenti, l’acne non sarà più un problema, Addio agli imbarazzi provocati da una pelle troppo impura! Con pochi passi ritroverete lo splendore di un viso sempre sano e luminoso.