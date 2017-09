Curare la pelle con le arance: ecco i trattamenti di bellezza casalinghi

40 visite

Le arance sono ricche di vitamine e il loro colore acceso e vivace le rende una gioia per gli occhi. Oltre ad avere un delizioso sapore, possono essere di aiuto nel trattamento di diverse condizioni. Esse contengono carotenoidi che vengono poi convertiti in vitamina A, in grado di preservare la salute dell’apparato visivo e ridurre il livello di colesterolo nel corpo.

All’interno delle arance sono presenti inoltre alcune sostanze che aiutano nella prevenzione del cancro alla pelle, allo stomaco e al seno. Questo frutto è un vero toccasana per la pelle, per questo viene spesso utilizzato nella preparazione di maschere, balsami e prodotti per la cura personale.

Le arance possiedono proprietà antiossidanti che prevengono l’invecchiamento precoce dell’epidermide provocato dall’azione dei radicali liberi. Inoltre, grazie alla vitamina C, al potassio e all’acido folico contenuti al loro interno, migliorano la produzione del collagene e aumentano l’elasticità della pelle.

Vediamo come ricevere tutti i benefici di questo fantastico frutto, servendocene per preparare trattamenti di bellezza casalinghi.





Maschera illuminante all’arancia

Le arance sono molto efficaci nel donare alla pelle luminosità e freschezza. È possibile preparare una maschera in grado di regalare un effetto immediato già dalla prima applicazione.

Ingredienti

2 cucchiai di buccia essiccata e tritata di arancia

2 cucchiai di miele

150 grammi di farina d’avena

2 cucchiai di yogurt

Procedimento

Mescolate bene tutti gli ingredienti fino a formare una pasta densa. Applicatela sul viso appena deterso, con l’aiuto di un pennello da make up. Lasciate in posa 20 minuti e poi risciacquate con acqua fresca.

Asciugate bene il volte e procedete all’applicazione della vostra crema idratante abituale. Noterete la pelle molto più splendente. Ripetete il trattamento tre volte alla settimana per ottenere i risultati migliori.

Scrub labbra all’arancia

Anche il rossetto dal colore più bello apparirà antiestetico su delle labbra secche e screpolate. È importante prendersi sempre cura di questa parte del viso effettuando un’esfoliazione regolare, magari proprio prima di indossare il lipstick. Potete preparare il vostro scrub labbra a casa, in modo semplice.

Ingredienti

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di buccia essiccata e tritata di arancia

½ cucchiaino di succo di arancia

Procedimento

Preparate un composto con tutti gli ingredienti e massaggiatelo per qualche minuto sulle labbra. Potete anche utilizzare un vecchio spazzolino da denti per rinforzare l’azione esfoliante. Finita l’operazione, risciacquate con semplice acqua. Le labbra appariranno subito soffici e da baciare. L’arancia, inoltre, aiuta a uniformare la loro pigmentazione.

Maschera contro l’acne all’arancia

Il succo dell’arancia possiede proprietà antibatteriche. Quando usato per trattare l’acne, esso distrugge gli agenti infettivi responsabili del problema e ne aiuta a prevenirne i sintomi.

Ingredienti

1 cucchiaio di succo di arancia

1 cucchiaino di latte

2 cucchiai di argilla di Fuller

Procedimento

Mixate bene gli ingredienti e applicate sul viso il composto appena preparato. Attendete che la maschera si secchi e poi lavate via il tutto con acqua fresca. L’argilla di Fuller assorbe il sebo in eccesso dall’epidermide, mentre il latte nutre a fondo la pelle. Utilizzate questa maschera due volte a settimana e noterete dei notevoli miglioramenti dell’aspetto del viso.

Trattamento uniformante all’arancia

L’arancia gioca un ruolo fondamentale nella battaglia contro le discromie della pelle. L’acido citrico contenuto al suo interno rimuove delicatamente le cellule morte e promuove la formazione di pelle nuova.

Ingredienti

Succo di arancia e bicarbonato di sodio (in parti uguali)

Procedimento

Versate il bicarbonato di sodio nel succo di arancia e mescolate fino ad ottenere una crema liscia e levigata. Stendete uno strato sottile di questo composto sul viso e lasciate riposare 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, massaggiate delicatamente con movimenti circolari per circa 1 minuto. Poi sciacquate con semplice acqua. Il bicarbonato di sodio è conosciuto per esercitare un ottimo scrub e, unito al succo di arancia, compie un buon lavoro nel contrastare macchie, rossori e altre imperfezioni del tono della pelle.

Questi rimedi necessitano di poco tempo, ma renderanno la pelle del vostro viso bella come se foste appena uscite da un centro estetico.