Curare la tosse con rimedi naturali

Se siete affetti da una fastidiosa tosse che pare non volervi più abbandonare, sappiate che è una condizione che può risultare abbastanaza comune. Questo tipo di disturbo può essere dovuto alla continua ed eccessiva produzione di muco o essere sintomo di diversi problemi respiratori.

La tosse persistente può diventare fonte di disagio e irritazione e rendere un po’ più pesanti le normali attività quotidiane. Talvolta, può essere accompagnata dall’ingrossamento delle ghiandole o da mal di gola. Essa è il modo con cui il corpo tenta di liberare le vie respiratorie in seguito a qualcosa che lo disturba. È importante saper distinguere i vari tipi di tosse.

Per far ciò basta prestare attenzione ai segnali del nostro organismo. Se, oltre alla tosse, si manifestano febbre alta e, occasionalmente, perdite di sangue dalla bocca, è necessario consultare un dottore. Questi sintomi infatti possono essere indice di patologie più serie, come la bronchite.





Quando invece la tosse si presenta da sola, è molto probabile che sia dovuta solo all’accumulo di muchi o a reazioni allergiche. Con i rimedi naturali che andremo a scoprire di seguito, è possibile combattere la tosse persistente senza assumere medicinali. Semplici ingredienti vi aiuteranno a contrastare il problema e liberarvi finalmente del fastidio.

Sciroppo di miele

Il miele è il miglior rimedio casalingo per calmare la tosse. Esso funziona da inibitore naturale in virtù delle sue proprietà antivirali, antinfiammatorie e antisettiche. È anche un potente agente emolliente con un’alta viscosità che lenisce le membrane mucose irritate.

Questo fantastico ingrediente può essere utilizzato da adulti e bambini come trattamento naturale alternativo contro la tosse. Per preparare lo sciroppo di miele fate bollire una tazza di acqua e attendete poi che raggiunga la temperatura ambiente. Successivamente, aggiungete alla soluzione un cucchiaio di miele. Bevetela due volte al giorno per ritrovare il sollievo.

Ananas

L’ananas è un altro eccellente rimedio contro la tosse grazie alla presenza della bromelina. Alcune ricerche mediche hanno dimostrato che questa sostanza sopprime la sensazione di nausea e scioglie il muco all’interno delle vie respiratorie. La tosse persistente può essere molto fastidiosa e l’ananas si rivela essere un buon alleato per combatterla.

Questo frutto riduce inoltre l’ingrossamento delle ghiandole e allevia il dolore alla gola. Sbucciate un ananas e riducetelo in piccoli pezzi. Trasferitelo poi in un frullatore, aggiungete dell’acqua e mixate fino ad ottenere un succo.

A questo punto, versate all’interno mezzo cucchiaino di pepe nero in polvere (in alternativa, andranno bene anche alcune gocce di succo di limone). Bevete il succo un paio di volte al giorno.

Tè al timo

Il timo possiede proprietà antibatteriche in grado di fermare la tosse continua. È un’erba che viene usata da secoli come alternativa alla medicina tradizionale per curare piaghe e infezioni virali. Il calore di un tè a base di timo, inoltre, calma la gola irritata e la libera dai muchi.

Molte patologie infettive che riguardano la vie respiratorie, come la bronchite, trovano un’efficace via di guarigione nel timo. Versate circa 20-25 foglie fresche di timo all’interno di un pentolino contenente una tazza d’acqua. Lasciatela poi bollire per 10 minuti. Successivamente, coprite il pentolino e attendete altri 5 minuti.

A questo punto, aggiungete al té un cucchiaino di miele che potenzierà l’effetto del trattamento. Assumete la bevanda almeno due volte al giorno per ottenere notevoli risultati.

Sale

L’acqua salina può aiutare a curare la tosse naturalmente. Il cloruro di sodio lenisce le irritazioni, contrasta le infezioni e lavora come inibitore della tosse. Per un rapido trattamento, aggiungete un cucchiaio di sale dentro un bicchiere di acqua calda.

Mescolate bene fino a che il sale non sarà completamente dissolto. Utilizzate la soluzione salina per fare gargarismi due volte al giorno. In questo modo la tosse cesserà naturalmente.

Questi rimedi naturali aiutano a combattere i diversi sintomi legati alla tosse senza il rischio di effetti collaterali. Data la natura cronica della tosse persistente, eviteranno poi di farvi assumere medicinali per un lungo periodo di tempo. Si tratta di preparazioni molto semplici, che necessitano di poco tempo e di ingrediente facilmente reperibili in negozio.

Se il fastidio dovesse comunque continuare per più di dieci giorni nonostante l’aiuto dei trattamento casalinghi è preferibile consultare un medico che sceglierà la terapia giusta per il caso specifico.